Calendari laboral
Els 2 ponts festius a Mataró abans de l’estiu i un superpont per a qui pugui agafar-se dies
Molts treballadors ja pensen en unes minivacances prèvies a les d’estiu
Andrea Valenzuela García
L’estiu és cada vegada més a prop. Però durant l’espera, molts treballadors busquen algun dia festiu previ a les vacances que puguin gaudir. Afortunadament, el calendari laboral del 2026 de Catalunya encara marca dues jornades no laborables i una altra més de caràcter local que es gaudirà a Mataró (Maresme, a la província de Barcelona).
Aquests dies faran l’espera fins a les vacances més fàcil, encara més si es poden sumar uns dies lliures a les jornades festives.
A més, si aquests festius coincideixen amb bon temps, es podria parlar d’un pont festiu d’estiu previ a l’arribada de l’estació.
Festiu d’aquí a pocs dies
La millor part és que el primer d’aquests festius arriba la setmana vinent.
El primer dia del mes que ve, el divendres 1 de maig, se celebra el Dia del Treballador. Festiu a tot Espanya i, per tant, a tot Catalunya.
D’aquesta manera, molts podran gaudir d’un cap de setmana llarg i, demanant un dia lliure, alguns podrien ajuntar un pont de quatre dies. A més, el dijous 30 d’abril és una jornada de lliure disposició per a molts dels centres educatius de Mataró proposada pel Consell Escolar Municipal; per tant, la millor opció seria demanar-se aquest dia lliure i anar-se’n de pont. Tot i que també és una bona opció sol·licitar el dilluns 4 de maig.
El Dia del Treballador commemora els assoliments del moviment obrer i els drets laborals. El seu origen es remunta al que va passar als Estats Units a partir d’una vaga sindicalista a Chicago (Illinois) el 1886.
Festa local
El següent festiu a Mataró arribarà setmanes després del Dia del Treballador, el dilluns 25 de maig.
En aquesta jornada se celebra la Segona Pasqua, una festivitat la data de la qual és variable perquè sempre se celebra 50 dies després del Diumenge de Resurrecció.
L’efemèride té lloc un dia després del Diumenge de Pentecosta, una festa de caràcter religiós que commemora el descens de l’Esperit Sant sobre els apòstols. Sempre cau en dilluns i no sol ser festiu autonòmic a Catalunya, però Mataró l’ha triat com a festa local, igual que moltes altres localitats.
Per consultar en quin municipi és festiu, la Generalitat de Catalunya proporciona un cercador en línia de festes generals i locals.
Possible superpont
Després del 25 de maig, cal esperar diverses setmanes per tenir un altre dia festiu entre setmana a Mataró: el 24 de juny.
La festivitat de Sant Joan, aquest any, cau en dimecres, per la qual cosa qui pugui sol·licitar dies lliures podria tenir un superpont de cinc dies de festa. Triant el dilluns 22 i el dimarts 23 de juny, o el dijous 25 i el divendres 26 de juny, s’hi sumarien el dia 24 no laborable i el cap de setmana.
Sant Joan coincideix aproximadament amb el solstici d’estiu, que marca el dia més llarg i la nit més curta, i també commemora el naixement de Sant Joan Baptista.
