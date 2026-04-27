Aquests 5 arbres de Barcelona no es podran talar mai: passen a ser espècies protegides

Eucaliptus catalogat al carrer de Labèrnia, 2, prop del mirador del Turó de la Rovira

L’Ajuntament de Barcelona ha incorporat 5 nous arbres al catàleg d’interès municipal, que reuneix els exemplars vegetals més valuosos i particulars, protegint-los i assegurant-ne la conservació i les condicions de desenvolupament. No es podran talar i rebran un manteniment més detallat.

La mesura, impulsada per la Comissió de Catalogació, de la qual formen part el servei de Parcs i Jardins, la ciutadania i les entitats, ha estat aprovada per unanimitat en el ple d’abril, celebrat divendres passat, sumant els nous exemplars als 213 existents fins ara.

En concret, s’hi ha incorporat una unitat d’Araucaria bidwillii situada als jardins de Can Borni, a Horta-Guinardó; una de Celtis australis, al carrer de Piferrer de Nou Barris; i una altra d’Eucalyptus globulus, al carrer de Labèrnia de Horta-Guinardó.

També una unitat de Populus nigra situada a la Font de Can Llevallol, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, i, finalment, una de Tilia platyphyllos situada a l’entrada de la Masia de Can Masdéu, a Nou Barris.

Els principals elements que es tenen en compte a l’hora d’incloure un arbre en aquest catàleg són, principalment, l’espècie, la singularitat, les qualitats morfològiques estètiques, el valor històric, l’edat i la mida.

