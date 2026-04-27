El 7,7% dels treballadors públics s’absenten per salut
Les incapacitats dels empleats d’Afers Socials doblen la mitjana, mentre que en Política Lingüística són del 2,7%
G. U.
El 7,7% dels treballadors de la Generalitat de Catalunya falten al seu lloc de treball per motius de salut. El nombre de baixes per incapacitat temporal està creixent en el conjunt de l’economia, per l’envelliment de la població treballadora, la saturació dels serveis sanitaris i la visibilització dels malestars de salut mental, entre d’altres. I l’administració catalana no s’escapa d’aquesta inèrcia.
Segons les dades facilitades per la direcció general de Funció Pública, el percentatge d’empleats públics de baixa ha augmentat un 34% des del 2018, quan la Generalitat va començar a comptabilitzar les absències i els seus motius. L’administració catalana recopila aquestes xifres amb caràcter semestral i el percentatge de treballadors de baixa ha anat a l’alça, i ha passat del 5,8% del 2018 a l’actual 7,7%.
El departament que més proporció de baixes registra és Drets Socials i Famílies, en què un 13,6% dels empleats van estar, de mitjana, absents per motius mèdics durant l’últim any. Aquest percentatge pràcticament dobla la mitjana i els sindicats ho atribueixen a les competències i les càrregues de treball que assumeix el personal encarregat de les residències de gent gran, així com també el personal de les oficines d’atenció ciutadana.
Unes tasques "complicades" i d’alt desgast emocional, segons explica la portaveu d’IAC-CTAC, Assumpta Barbens, i amb una infradotació, al seu entendre, de personal per poder assumir la càrrega de treball assignada a la conselleria. L’altra cara de la moneda és la conselleria de Política Lingüística, en què el 2,7% del personal està de baixa.
En general, les conselleries més administratives i enfocades en la gestió interna, com Esports, Acció Exterior o Acció Climàtica, registren els índexs més baixos de baixes, per sota del 5%.
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- El carnisser gironí que tallava pernil ibèric a l’Akasvayu
- Un projecte de 50 milions vol revitalitzar l'antic Golf Girona amb enfocament en turisme esportiu i de benestar
- La Síndica de Palamós alerta que alguns propietaris deneguen l’empadronament als llogaters i denuncia traves municipals
- Sis persones hospitalitzades per inhalació de fum en un incendi en un bloc ocupat de Girona
- La séquia Monar deixarà de regar les hortes de Santa Eugènia i Salt
- Detinguts cinc camioners a Riudellots de la Selva per robar la càrrega que duien i simular que ho havia fet algú altre
- Míchel, un minut, si us plau!