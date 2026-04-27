Increment de la complexitat
Catalunya impulsa un pla pilot que introdueix la figura d’un mosso en centres educatius de l’Hospitalet, el Prat i Sabadell
Des de la Conselleria d’Educació remarquen que, segons l’OCDE, un de cada dos països desenvolupats compta amb programes similars de col·laboració entre escola i agents de l’autoritat amb finalitats preventives i comunitaris
Helena López
La Generalitat de Catalunya ha impulsat un projecte pilot que introduirà la figura d’un agent dels Mossos d’Esquadra a les zones educatives de l’Hospitalet de Llobregat, Vic (Barcelona), Alta Ribargorça-Val d’Aran i Tàrrega (Lleida) i en dos centres del Prat de Llobregat i Sabadell (Barcelona), han confirmat fonts d’Educació a Europa Press. Segons ha avançat ‘El País’, aquest nou model de col·laboració per a la convivència escolar busca fer tasques de prevenció, acompanyament i intervenció, en el seu cas, per garantir la convivència escolar.
«El projecte neix de l’increment de la complexitat entorn dels centres educatius i la necessitat de reforçar el benestar de l’alumnat i de tota la comunitat educativa, una demanda fortament reclamada des del món docent», apunten des de la conselleria.
Des d’Educació remarquen que, segons l’OCDE , un de cada dos països desenvolupats compta amb programes similars de col·laboració entre escola i agents de l’autoritat amb finalitats preventives i comunitàries.
Han afegit que fins a nou comunitats autònomes –entre les quals Galícia, Navarra, Andalusia, Madrid o les illes Balears– ja tenen integrats projectes similars.
