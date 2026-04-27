Tribunals
Catalunya tindrà 35 nous fiscals
La distribució es farà seguint les càrregues de treball
Germán González
A principis de mes, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, va afirmar en la seva reunió amb la fiscal general de l’Estat, Teresa Peramato, que Catalunya necessita "almenys 35 nous fiscals per respondre a les càrregues de treball". Aquest dilluns el Govern ha anunciat que, de les 200 noves places de fiscal creades, 35 aniran destinades aquest any a Catalunya. D’aquesta manera, la plantilla de fiscals a Catalunya passarà de 433 a 468, amb un augment del 8%.
Segons Justícia, el creixement previst per a aquest any (35 places) equival al que s’havia produït durant els últims set anys (2019-2025). La memòria de la Fiscalia Superior de Catalunya del 2019 indica que la plantilla de fiscals al tancament de l’any 2018 era de 397.
Espadaler considera que "aquest increment de recursos humans ha de permetre millorar l’eficiència del sistema i reduir els terminis, que és el que la ciutadania espera de nosaltres". A més, ha destacat que aquest increment permet corregir un desequilibri existent fins ara entre els diferents àmbits del sistema: "S’havia fet un esforç important en els cossos policials, però això no s’havia traduït en un creixement equivalent en jutges i fiscals. Ara estem desbloquejant aquesta situació".
En aquest sentit, Espadaler ha subratllat que la intenció és que l’increment de personal policial, judicial i fiscal sigui de manera coordinada per millorar la resposta davant la delinqüència i reduir la multireincidència.
Distribució pactada
Després de l’anunci del ministeri, la tramitació continua amb la creació d’aquestes places, per la qual cosa s’han de presentar propostes en forma d’al·legacions. Per fer-ho, el Departament de Justícia ha anunciat que treballarà de manera coordinada amb la Fiscalia Superior de Catalunya per elaborar les peticions sobre la distribució territorial de les noves places.
Aquesta metodologia replica el model seguit amb les unitats judicials, que es va treballar conjuntament amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, segons Espadaler, que va afegir que "qui millor coneix les càrregues de treball i les necessitats del territori és la Fiscalia. Per això volem contrastar-hi les propostes". Els nous fiscals se sumen als 180 nous magistrats anunciats fa unes setmanes que vindran destinats a Catalunya en els dos pròxims anys.
Espadaler ha remarcat que la distribució de les noves places no s’ha de fer únicament en funció de la població, sinó tenint en compte les càrregues de treball. Per població, a Catalunya li correspondrien 32 fiscals. No obstant això, en proporció a les càrregues de treball, n’hi corresponen 35. "No es tracta de tants habitants, tants fiscals, sinó de tanta feina, tants fiscals", ha afirmat el conseller.
Sobre la decisió d’incorporar aquests nous fiscals, el conseller ha destacat que és "un pas en la direcció correcta per continuar avançant cap a una justícia més àgil, més eficient i amb millor servei a la ciutadania".
En la seva visita a Madrid de fa unes setmanes, el conseller va aprofitar per signar convenis amb el Consell General del Poder Judicial perquè els jutges tinguin accés a cursos de català.
- Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si compleixes aquests requisits, la Seguretat Social et deu molts diners»
- Sospiten del responsable d'una canera amb gossos en mal estat a Cassà i descobreixen un cultiu de marihuana a sota terra
- La séquia Monar deixarà de regar les hortes de Santa Eugènia i Salt
- Desallotgen per emergència el bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- Míchel, un minut, si us plau!
- Paz Padilla trenca el silenci i deixa mut ‘El Hormiguero’: “Vaig patir un abús i mai no ho vaig explicar per vergonya”
- Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines