A la demarcació de la província
La compra d’habitatge nou va augmentar gairebé un 30% a l’àrea de Barcelona el passat 2025
Un estudi de CaixaBank i l’Associació de Promotors de Catalunya situa en 10.705 les transaccions de l’any passat, un 27% més que el 2024
El Periódico
L’Associació de Promotors de Catalunya (APCE) i CaixaBank han analitzat la situació del sector immobiliari a l’Àmbit Funcional Metropolità Sud de Barcelona, en una jornada celebrada aquest dilluns al CUBIC de Viladecans, on s’ha posat de manifest l’evolució positiva del mercat residencial, tant en activitat promotora com en compravendes.
Una de les dades més rellevants de l’anàlisi és el comportament del mercat a la província de Barcelona durant 2025. En aquest període es van fer 10.705 compres d’habitatge nou, cosa que suposa un increment del 27% respecte a l’any anterior. En el cas de l’habitatge usat, es van assolir 43.796 operacions, un 16% més que el 2024, consolidant així el pes predominant d’aquest segment en el mercat residencial.
Pel que fa als habitatges iniciats, el 2025 se’n van emprendre 10.553, una xifra que suposa un descens del 3% respecte a l’any 2024. Quant als habitatges acabats, se’n van finalitzar 12.537 al llarg de l’any 2025 a la província, una xifra que suposa un increment del 22% respecte a l’any anterior.
Viladecans lidera l’activitat promotora
En l’àmbit territorial de l’estudi, Viladecans destaca com un dels principals motors d’activitat promotora. El 2025 es van iniciar 709 habitatges i se’n van finalitzar 900, cosa que suposa un increment del 211,4% en habitatges acabats respecte a l’any anterior. Esplugues de Llobregat i el Prat de Llobregat també sobresurten amb 507 i 335 habitatges iniciats, respectivament.
A escala comarcal, el Baix Llobregat va registrar 2.850 habitatges començats el 2025, un 12% més que el 2024, mentre que els habitatges acabats van ascendir a 2.951, cosa que representa un augment del 56%. Al Barcelonès, l’activitat es va mantenir més estable, amb 1.651 habitatges iniciats (+1%) i 2.645 habitatges acabats (-20%).
Jornada sobre la conjuntura residencial del sud metropolità
Durant la jornada s’ha repassat l’evolució del sector promotor i constructor als diferents municipis de l’àrea metropolitana sud, amb la participació de representants institucionals i del sector financer. L’acte ha comptat amb la presència de l’alcaldessa de Viladecans, Olga Morales, el president de l’APCE, Xavier Vilajoana, i altres ponents com el director general de l’associació, Marc Torrent, i representants de CaixaBank.
Pel que fa al mercat de compravenda, el Baix Llobregat va registrar 1.620 operacions d’habitatge nou i 6.071 d’habitatge usat el 2025, mentre que al Barcelonès es van comptabilitzar 2.992 compravendes d’obra nova i 15.665 de segona mà. A Viladecans, les xifres van ascendir a 379 habitatges nous venuts i 548 d’usats, mentre que Sant Feliu de Llobregat va registrar 119 i 334 operacions, respectivament.
El conjunt de dades reflecteix una evolució positiva del mercat immobiliari al sud metropolità de Barcelona, amb un creixement destacat en l’activitat d’obra nova i un mercat de segona mà que continua sent majoritari.
