Compareixerà d’aquí a pocs dies
El cantant Francisco declararà davant el jutge a Barcelona després de ser localitzat per la Guàrdia Civil
PRECEDENTE: El ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
J. G. Albalat
Un jutge d’instrucció de Barcelona ha citat a declarar el cantant Francisco González, després de ser finalment localitzat per la Guàrdia Civil, segons fonts judicials consultades per EL PERIÓDICO. L’autor de 'Latino' i '¿A dónde voy sin ti?' haurà de respondre a les preguntes sobre el presumpte impagament de la pensió de la seva filla Naomi Apolinar, ara major d’edat. El magistrat havia ordenat localitzar l’artista per notificar-li que tenia obert un procediment judicial i comunicar-li la citació en qualitat d’investigat, amb la finalitat de procedir al seu interrogatori. L’intèrpret d’Alcoi no s’havia personat fins ara en la causa amb advocat i procurador.
En un principi, el jutge titular de la plaça número 33 d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Barcelona –abans jutjat– va arxivar les diligències judicials per evitar que prescrivís el delicte que s’imputa a Francisco. L’òrgan judicial havia intentat, sense èxit, localitzar-lo. Per aquesta raó, el passat mes de març el magistrat va ordenar a la Guàrdia Civil que el localitzés. Ara, després de poder comunicar al cantant la citació per declarar, el jutge ha reobert la causa, que seguirà el seu curs.
Un conflicte iniciat el 2001
L’enfrontament entre Francisco i Denia Apolinar, mare de Naomi, es remunta al 2001, quan va sortir a la llum que l’exballarina havia tingut una filla amb el cantant. L’artista va negar de manera reiterada la paternitat. No obstant això, el 19 de maig del 2006, quan Naomi tenia 5 anys, el Jutjat de Primera Instància número 3 de Gavà la va reconèixer com a filla biològica després que l’intèrpret no es presentés a les proves de paternitat. A més, des del 2013, se li va imposar l’obligació d’abonar una pensió d’aliments a favor de la menor. "Aquesta nena no és la meva filla. Segons la llei sí, i ho respecto, però la llei també s’equivoca de vegades perquè són persones les que la manegen. Jo no tinc cap filla, però la llei ha dit que sí i li ha donat el meu cognom", va comentar l’intèrpret a Telecinco.
Després que Naomi complís els 18 anys, Francisco va presentar una demanda de modificació de mesures en què sol·licitava la suspensió d’aquesta pensió o la seva reducció. La justícia, no obstant això, va denegar aquesta petició en no quedar acreditada la independència econòmica de la jove, que continuava residint aleshores amb la seva mare i no tenia recursos suficients per mantenir-se per si mateixa.
Delicte d’impagament
L’impagament de pensions d’aliments als fills està tipificat com a delicte en l’article 227 del Codi Penal espanyol. Es comet quan es deixen de pagar dos mesos consecutius o quatre de no consecutius després d’una sentència ferma o un conveni, i pot castigar-se amb una pena de presó de tres mesos a un any o amb una multa, cosa que no implica necessàriament l’ingrés a la presó.
