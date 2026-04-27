L’ambulància de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet no circularà més
Àlex Rebollo
L’ambulància de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de Llobregat ja ha prestat el seu últim servei. L’Índia, el sobrenom amb què és coneguda, diu així adeu a més de 40 anys ajudant a salvar vides a la segona ciutat de Catalunya. El final del servei es considerava una possibilitat des que es va fer pública la crisi econòmica en què va sucumbir l’adjudicatària actual del servei d’ambulàncies, Consorci de Transport Sanitari de Girona (CTSG). Finalment, aquest temor s’ha fet realitat, malgrat que els treballadors han lluitat durant quatre mesos, en què no han cobrat, per mantenir-lo viu.
Els treballadors assenyalaven a aquest diari fa poc més d’un mes que, tot i els problemes econòmics i fins al 10 d’abril, han continuat prestant el servei com sempre, però ja advertien que "aquest sacrifici i compromís" no es podia prolongar sense l’aliment econòmic corresponent. Fa prop de dos anys l’ambulància ja va ser focus de protestes dels treballadors i de sindicats de la Guàrdia Urbana davant el risc que se suspengués el servei. El procés finalment es va solucionar amb la sortida d’una nova licitació que va donar continuïtat al servei que presta l’ambulància i que va guanyar CTSG. Aquesta vegada, però, el desenllaç no té un final feliç.
Ara, els mateixos tècnics de l’ambulància i partits de l’oposició reclamaven que, després de la fallida de CTSG, es publiqués una licitació d’emergència que permetés mantenir el servei viu i que els empleats tornessin a cobrar per mitjà d’un nou operador. "No hi ha voluntat política perquè continuï. Malgrat les propostes que els hem fet. S’han tancat en banda i ara deixen que el servei mori", assenyala Jordi García, un dels tècnics de l’Índia. A més, denuncia que entre febrer i abril van treballar sense assegurança i sense la inspecció tècnica sanitària.
Subscriu-te per seguir llegint
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- El carnisser gironí que tallava pernil ibèric a l’Akasvayu
- Un projecte de 50 milions vol revitalitzar l'antic Golf Girona amb enfocament en turisme esportiu i de benestar
- La Síndica de Palamós alerta que alguns propietaris deneguen l’empadronament als llogaters i denuncia traves municipals
- Sis persones hospitalitzades per inhalació de fum en un incendi en un bloc ocupat de Girona
- La séquia Monar deixarà de regar les hortes de Santa Eugènia i Salt
- Detinguts cinc camioners a Riudellots de la Selva per robar la càrrega que duien i simular que ho havia fet algú altre
- Míchel, un minut, si us plau!