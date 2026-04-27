Societat
Li cau una multa de 19.000 € per treballar unes hores sent jubilat: el cas que ho canvia tot
Un pensionista italià va haver de recórrer a la justícia per defensar la seva innocència
Cristian Miguel Villa
Angelo Menapace és un jubilat italià que fa uns mesos va prendre una decisió que semblava de tot menys perjudicial: ajudar a la peixateria del seu cosí. Però aquella decisió es va acabar convertint en una multa que gairebé el porta a pagar 19.000 euros.
D’una multa de 19.000 € a canviar la llei
Van ser un total de 30 hores les que va treballar Angelo, un temps que es va traduir en un pagament de 280 euros. Però el que Angelo desconeixia era l’existència d’una normativa a Itàlia que és increïblement taxativa en aquests contextos.
La normativa, que rep el nom de "Quota 100", interpretava que qualsevol activitat professional, fins i tot si, com en el cas d’Angelo, era extremadament limitada, podia implicar una sanció i fins i tot la pèrdua total de la pensió anual.
En ser-ne notificat, Angelo va decidir que el seu cas havia d’anar als tribunals. En escalar la situació fins al Tribunal Constitucional italià, es va començar a qüestionar si la interpretació de la normativa podia ser excessiva i fins i tot inconstitucional.
Al capdavall, cal entendre que retirar la pensió d’Angelo hauria implicat deixar un jubilat sense els mitjans de subsistència necessaris per al seu dia a dia. Amb aquesta consideració, la justícia italiana va entendre que era el moment de canviar la lectura d’aquesta normativa.
Es va establir així que estava justificat tenir una visió més flexible sobre el que proposa la normativa "Quota 100". És a dir, el cas d’Angelo va acabar marcant un precedent per a tots els jubilats que poguessin seguir-li les passes en el procés.
Per tant, avui dia aquells pensionistes que, com Angelo, exerceixen una feina dins d’un marc de temps limitat, o almenys sense buscar dedicar-s’hi, com era el cas d’aquest jubilat, tenen un marge d’actuació més gran.
¿Què et sembla la resolució del cas? En última instància, el que va començar com una multa desproporcionada ha acabat canviant les regles. I deixa una pregunta incòmoda: ¿quants casos com aquest han passat desapercebuts?
