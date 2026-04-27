Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
càsting Gironadesallotmament GironaChloe Bibbypatinets elèctrics SaltUniversitat de GironaFestes de la Santa CreuRyanairJordi Pujol
instagramlinkedin

Societat

Li cau una multa de 19.000 € per treballar unes hores sent jubilat: el cas que ho canvia tot

Un pensionista italià va haver de recórrer a la justícia per defensar la seva innocència

Jubilat observa document. / FREEPIK

Cristian Miguel Villa

Angelo Menapace és un jubilat italià que fa uns mesos va prendre una decisió que semblava de tot menys perjudicial: ajudar a la peixateria del seu cosí. Però aquella decisió es va acabar convertint en una multa que gairebé el porta a pagar 19.000 euros.

D’una multa de 19.000 € a canviar la llei

Van ser un total de 30 hores les que va treballar Angelo, un temps que es va traduir en un pagament de 280 euros. Però el que Angelo desconeixia era l’existència d’una normativa a Itàlia que és increïblement taxativa en aquests contextos.

La normativa, que rep el nom de "Quota 100", interpretava que qualsevol activitat professional, fins i tot si, com en el cas d’Angelo, era extremadament limitada, podia implicar una sanció i fins i tot la pèrdua total de la pensió anual.

En ser-ne notificat, Angelo va decidir que el seu cas havia d’anar als tribunals. En escalar la situació fins al Tribunal Constitucional italià, es va començar a qüestionar si la interpretació de la normativa podia ser excessiva i fins i tot inconstitucional.

Al capdavall, cal entendre que retirar la pensió d’Angelo hauria implicat deixar un jubilat sense els mitjans de subsistència necessaris per al seu dia a dia. Amb aquesta consideració, la justícia italiana va entendre que era el moment de canviar la lectura d’aquesta normativa.

Es va establir així que estava justificat tenir una visió més flexible sobre el que proposa la normativa "Quota 100". És a dir, el cas d’Angelo va acabar marcant un precedent per a tots els jubilats que poguessin seguir-li les passes en el procés.

Per tant, avui dia aquells pensionistes que, com Angelo, exerceixen una feina dins d’un marc de temps limitat, o almenys sense buscar dedicar-s’hi, com era el cas d’aquest jubilat, tenen un marge d’actuació més gran.

¿Què et sembla la resolució del cas? En última instància, el que va començar com una multa desproporcionada ha acabat canviant les regles. I deixa una pregunta incòmoda: ¿quants casos com aquest han passat desapercebuts?

RRSS WhatsAppCopiar URL
El cronista oficial de Girona: "El cas del Truffaut hauria de moure els responsables polítics a una reflexió"

El tercer atemptat contra Trump posa en qüestió el Servei Secret dels EUA i els protocols de seguretat

Lleó XIV es reuneix amb la primera dona cap de l'Església anglicana: "Seria un escàndol si no treballem per superar les nostres diferències"

La Bisbal completa l'enderroc de tres habitatges al carrer de l'Aigüeta

La nova norma de la DGT que pot obligar-te a passar la ITV cada sis mesos

Esquerra Som Banyoles critica que l'ampliació de 40 places a I2 "no resol el dèficit estructural"

L'hospital Santa Caterina incorpora l'epidural que permet moure's durant el part

Mbappé, lesionat, es perdrà el partit contra l'Espanyol i és dubte contra el Barça

