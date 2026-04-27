Cimera religiosa
Lleó XIV es reuneix amb la primera dona cap de l’Església anglicana: "Seria un escàndol si no treballem per superar les nostres diferències"
La trobada ha estat marcada pels gestos: la pregària conjunta de tots dos líders deixa una imatge de normalitat que fins fa poc hauria resultat difícil d’imaginar per la distància doctrinal en l’ordenació de dones sacerdots
Irene Savio
L’escena ha tingut alguna cosa d’inèdita i simbòlica a parts iguals: la primera reunió entre un papa i la primera dona que es posa al capdavant de l’Església anglicana en gairebé cinc segles d’història. Ha passat aquest dilluns al Vaticà, on Lleó XIV ha rebut Sarah Mullally, arquebisba de Canterbury i màxima autoritat d’aquesta branca del cristianisme.
Més enllà de les paraules, la trobada ha estat marcada pels gestos. El més eloqüent: la pregària conjunta de tots dos líders, una imatge de normalitat que fins fa poc hauria resultat difícil d’imaginar, entre altres raons per la distància doctrinal en assumptes com l’ordenació de dones sacerdots.
L’esdeveniment en si ha estat històric. De fet, els papes i els caps de l’Església anglicana es reuneixen des del 1966, quan Pau VI i Michael Ramsey es van citar per primera vegada, una cosa que aquest any compleix sis dècades. Des d’aleshores s’ha anat normalitzant que els dos líders es reuneixin puntualment per abordar qüestions religioses i socials, tot i que mai la imatge havia estat protagonitzada per una dona.
Escàndol
En aquest context, Lleó XIV ha volgut subratllar la urgència de la unitat entre els cristians en un context internacional especialment convuls. "Seria un escàndol no continuar treballant per superar les nostres diferències, per molt irreconciliables que semblin", ha afirmat. I ha afegit: "El nostre món sofrent necessita urgentment la pau de Crist" i les divisions entre els cristians només "debiliten la nostra capacitat d’actuar amb eficàcia".
Així i tot, el Pontífex, de nacionalitat peruanoestatunidenca, també ha reconegut les dificultats del camí ecumènic. "Certament, ha estat complex —ha afirmat—. Tot i que s’ha avançat en qüestions històricament divisives, en les últimes dècades han sorgit nous problemes que dificulten discernir el camí cap a la comunió plena".
En aquesta mateixa línia, ha admès que la Comunió Anglicana afronta tensions similars, però així mateix ha advertit contra el desànim. "No hem de permetre que aquests desafiaments ens impedeixin aprofitar totes les oportunitats per proclamar junts Crist", ha manifestat.
Primer viatge
Mullally, per la seva banda, va escollir Roma com a destí del seu primer viatge a l’estranger després del seu nomenament el mes passat, un fet en si mateix carregat d’intenció. En la seva intervenció, va apel·lar a la "claredat" en temps d’incertesa. "Davant la violència inhumana, la profunda divisió i el ràpid canvi social, hem d’explicar una història més esperançadora: que tota vida humana té un valor infinit perquè som fills preciosos de Déu; que la família humana està cridada a viure com a germanes i germans", ha assegurat.
L’arquebisba ha insistit, a més, en la necessitat d’una acció conjunta: "Hem de treballar pel bé comú, construint sempre ponts i mai murs, recordant que els més pobres són més a prop del cor de Déu". Un missatge que arriba pocs dies després que instés els anglicans a alçar la veu contra les injustícies i les guerres, en un clima de tensió política internacional creixent i d’atacs de Donald Trump, el president estatunidenc, contra el Papa.
