Església
El Papa proclama 50 nous màrtirs catalans de la guerra civil espanyola
Tots els nous màrtirs van morir el 1936, en diversos indrets de Catalunya, ha explicat el Vaticà.
Irene Savio
El papa Lleó XIV ha proclamat el martiri —o mort, per "odi a la fe", en argot vaticà— d’un altre mig centenar de fidels i sacerdots catalans, assassinats en el context de la Guerra Civil Espanyola, segons ha informat aquest dilluns l’oficina de premsa de la Santa Seu.
"Durant l’audiència concedida a la seva eminència el senyor cardenal Marcello Semeraro, prefecte del Dicasteri per a les Causes dels Sants", el Papa ha autoritzat a promulgar "el martiri dels Servents de Déu Estanislao Ortega García (en el segle: Lorenzo) i els seus 48 companys, religiosos professos de l’Institut dels Germans de la Instrucció Cristiana de Sant Gabriel".
De la mateixa manera, també s’ha concedit el mateix estatus a Manuel Berenguer Clusella, sacerdot diocesà. Aquest últim, com els anteriors, va ser "assassinat entre els mesos de juliol i novembre del 1936, en diversos indrets de Catalunya (Espanya), en el context de la mateixa persecució", ha argumentat la Santa Seu.
Llarga llista
Els nous màrtirs integren una llarga llista de fidels i sacerdots als quals el Vaticà ha anat donant aquest reconeixement des dels anys 80 del segle passat. Des d’aleshores s’han elevat a aquest estatus més de 2.000 fidels i sacerdots catòlics. El seu record se celebra cada any al novembre, des del 2010.
A més, aquest mateix dilluns, Lleó XIV també ha reconegut l’"ofrena de vida" del Servent de Déu Pedro Manuel Salado Alba. Aquest fidel laic, membre de l’Associació 'Hogar de Nazaret', va néixer a Chiclana de la Frontera (Cadis) el 1968 i va morir el febrer del 2012 a Atacames, a l’Equador.
