Crisi a l’escola catalana
Protesta als dos instituts de L’Hospitalet escollits per destinar-hi agents dels Mossos de paisà: "És un insult"
Fonts del Departament d'Educació confirmen que els policies començaran a desplegar-se aquesta setmana i defensen que "tots els centres participants s’han adherit al programa voluntàriament"
Els alumnes de l’Eugeni d’Ors i del Margarida Xirgu s’han sumat a la mobilització docent i han denunciat que la mesura és un atac "racista i estigmatitzador"
Helena López
Desenes de persones han protestat aquest dilluns a primera hora del matí davant dels dos instituts de màxima complexitat de L’Hospitalet, l’Eugeni d’Ors i el Margarida Xirgu, escollits pel Govern per "integrar" —parlen d’"agents integrats als centres"— agents dels Mossos de paisà en el marc d’una prova pilot amb altres 11 centres per "millorar la convivència". Un pla que neix envoltat de polèmica i de desinformació —ni la Conselleria d’Educació ni la d’Interior n’han explicat encara públicament els detalls— després de mesos de mobilització docent per demanar, entre altres coses, més recursos —mestres, orientadors, psicòlegs...— a les escoles per gestionar la complexitat creixent de les aules.
El dia en què previsiblement ha de començar a implementar-se, els treballadors dels dos centres han denunciat que la mesura és "un insult", que s’ha adoptat "d’esquena a la comunitat educativa" i amb una "manca total d’informació".
"Cap justificació"
"No hi trobem cap justificació. Evidentment, tenim problemes, però tenim una convivència sana", ha assegurat a l’ACN Pepa Vidal, professora del Margarida Xirgu. Per la seva banda, els alumnes han denunciat que la mesura és "un atac racista i estigmatitzador".
Fonts del Departament d'Educació i Formació Professional confirmen que els agents començaran a desplegar-se aquesta setmana —no avui a tots els centres alhora, perquè hi ha mossos que tenen més d’un centre— i defensen que "tots els centres participants s’han adherit al programa voluntàriament".
A més de a L’Hospitalet, el pla pilot es durà a terme a partir d’aquesta setmana a les zones educatives de Vic, Alta Ribagorça-Val d’Aran i Tàrrega; i en dos centres d’El Prat de Llobregat i Sabadell, en el marc d’una prova pilot més àmplia, que implica un nou model de "governança" basat en zones educatives "amb la idea que les diferents administracions treballin juntes per poder resoldre els problemes tenint en compte les necessitats de cada territori i context, molt diferents", explicava el Govern en una nota de premsa publicada a principis de març, en què no se citava en cap moment la presència d’agents dels Mossos de paisà a les escoles com a part del pla.
Rebuig generalitzat
A més de l’aFFaC —la federació d’associacions de famílies— i de tots els sindicats educatius —des dels que reivindiquen més disciplina fins als que demanen més mestres d’educació especial—, també s’han mostrat indignats amb la mesura els treballadors de centres amb més "complexitat" de tot el país. La Conselleria apunta que el projecte neix "de l’increment de la complexitat al voltant dels centres educatius" i de la necessitat de reforçar el benestar de l’alumnat i de tota la comunitat educativa, "una demanda fortament reclamada des del món docent".
Tots coincideixen a denunciar la retallada d’educadors socials i a no entendre que mentre es prescindeix de professionals "imprescindibles" per millorar la convivència s’aposti per deixar aquesta funció en mans d’agents de la policia.
Consideren "inacceptable" que hi hagi pressupost per incorporar forces de l’ordre a les escoles i instituts i, en canvi, no n’hi hagi per mantenir els equips socials, formats per tècniques d’integració social i educadores socials, tal com reivindiquen des de l’any passat.
"Control social"
A més, creuen que la mesura del Departament, tenint en compte l’alumnat d’alguns dels centres on s’ha desplegat, té la voluntat de reforçar la cultura punitiva i aplicar més control social, sobretot a la població d’origen migrant.
Els docents mobilitzats insisteixen que la conflictivitat social que viu l’alumnat "no s’arregla posant-hi policies", sinó solucionant els problemes socials i garantint la igualtat d’oportunitats.
En la mateixa línia, des de l’Associació de Mestres Rosa Sensat subratllen que la conflictivitat és, sovint, "l’expressió d’un malestar profund derivat de la precarietat, l’exclusió social i les desigualtats econòmiques creixents". "Quan els adolescents senten que el sistema els ignora o els criminalitza, i que la igualtat d’oportunitats és un concepte buit, el seu malestar es tradueix en un desafiament a l’autoritat. La convivència i la democràcia no es poden imposar; s’han de construir", apunta l’associació en un comunicat.
Des de la Fundació Equitat·org calculen que els centres educatius catalans han passat de 415 integradors i educadors a 300
El Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (Ceesc) també ha mostrat el seu "desacord" i ha demanat la retirada de la prova pilot. En un comunicat aquest dilluns, considera que en els espais educatius "no s’hauria de recollir la incorporació de cossos policials" i opina que els professionals de l’educació social són els que tenen atribuïdes funcions de prevenció de conflictes, mediació i acompanyament a l’alumnat. Assegura que aquesta decisió s’ha pres sense que el Ceesc n’hagi estat informat ni consultat prèviament quan "als centres educatius els educadors socials desenvolupen unes tasques per millorar la convivència i el clima del centre"; i demana el reconeixement i la incorporació efectiva de l’educador social als centres.
El mateix opinen des de la Fundació Equitat·org, que calculen que els centres educatius catalans han passat de 415 integradors i educadors a 300.
