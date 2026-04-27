Sicaris que arriben i se’n van per carretera
Els autors dels crims de montenegrins són professionals meticulosos que aconsegueixen escapar sense deixar rastre.
G. S. / G. G.
Les execucions que s’han produït a Barcelona en els últims nou mesos, dins de la guerra oberta que mantenen els Kavac i els Skaljari, han estat ben planificades i han sigut protagonitzades per homes armats amb pistola que s’han aproximat als seus objectius de manera discreta i que han disparat des de molt a prop per matar. Els Mossos d’Esquadra no han pogut detenir cap dels autors. Aquests, sicaris professionals, han pres totes les precaucions per no deixar cap mena de rastre: ni empremtes dactilars ni ADN.
Els investigadors sospiten que els autors són membres dels clans –o bé que els han contractat aquests– que s’han desplaçat a Barcelona per matar i que, després de complir l’objectiu, han tornat a sortir del país tal com van entrar, per carretera.
Resoldre aquests crims, que es troben sota secret de sumari en jutjats catalans, serà molt difícil sense la col·laboració de policies d’altres països que aportin informació d’interès.
El primer episodi a Barcelona d’aquesta guerra entre clans montenegrins es va viure el juliol del 2025. Aquell dia, Filipu Knezevic, de 36 anys, un sicari del clan Kavac, va ser assassinat a trets al carrer Consell de Cent. La policia va trobar vuit casquets, quatre dels quals van impactar en la víctima: tres al tòrax i un al cap. L’assassí a sou l’esperava amagat a l’interior d’un portal. Knezevic era sospitós de matar el 2020 dos mafiosos rivals a l’illa grega de Corfú.
Uns quants dies després, el 2 d’agost, Predrag Vujosevic, que formava part d’una xarxa internacional de lladres de joies coneguda com a Pink Phanters i era membre del clan Skaljari, va rebre un tret mentre passejava el seu gos al carrer d’Urgell de la capital catalana. Va sobreviure. Vujosevic, conegut com a Marko, complia condemna a Barcelona, però gaudia de certa llibertat. Es trobava en tercer grau penitenciari i només anava a dormir a presó, de dilluns a divendres, en un centre obert de la Trinitat on complia condemna per un delicte de tràfic de drogues comès a les Canàries el 2021, quan va ser detingut per intentar distribuir, juntament amb altres persones, 408 quilos de cocaïna.
Sota secret de sumari
La segona víctima mortal va ser Milan Milic, també presumptament membre del clan Skaljari. Va ser assassinat a trets el 22 de desembre passat a Castelldefels, un municipi que és pròxim a Barcelona. El sicari li va disparar quatre trets a boca de canó i va desaparèixer. Els Mossos no van poder localitzar-lo.
El capítol més recent s’ha produït fa tan sols dues setmanes, el 14 d’abril. Cap a les quatre de la tarda, dos homes vestits de negre van disparar a Krsto Vujic, àlies Terminator. Vujic es trobava prenent alguna cosa a la terrassa d’un bar del passeig de Taulat, a prop de Diagonal Mar, al barri del Poblenou. Estava assegut al costat d’una dona i un nen petit. Vujic va ser ingressat en estat crític en un hospital de Barcelona, on va morir una setmana després. Krsto Terminator Vujic també era del clan Skaljari.
Subscriu-te per seguir llegint
