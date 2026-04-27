Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Parcel·les FiresLlúpol GironaChloe BibbyMossos positiusPasseig PalamósFestes de la Santa Creu
instagramlinkedin

Succés surrealista a Oviedo: li cau un martell al cap mentre passejava amb la seva mare

Després de l’impacte, el ferit, un home de 43 anys, va ser atès al lloc dels fets i traslladat a l’HUCA, on va ingressar amb pronòstic lleu

Uns vianants atenen el ferit abans de l'arribada de l'ambulància. / LNE

Pelayo Méndez

Oviedo

A primera hora del matí d’aquest dilluns, un home de 43 anys va resultar ferit a Oviedo després de ser colpejat al cap per un martell que va caure des d’un edifici a l’encreuament de Doctor Francisco Grande Covián i General Sabino Fernández Campo, al costat del centre comercial Los Prados. El succés va mobilitzar els serveis sanitaris i va generar un notable rebombori entre els nombrosos vianants que a aquella hora transitaven per una de les zones més concorregudes del barri.

Segons van relatar diversos testimonis presencials, l’home caminava tranquil·lament acompanyat de la seva mare quan, de manera sobtada, el martell va caure des d’una de les finestres de l’edifici número 1 del carrer Doctor Francisco Grande Covián. En aquell moment, diversos operaris feien treballs de reparació a les finestres de l’immoble i, per causes que encara no han estat precisades, l’eina es va desprendre i va caure al buit amb tan mala fortuna que va acabar impactant contra el vianant. Algunes persones que van presenciar l’escena van destacar el fort cop i la sorpresa generalitzada que va provocar l’accident.

Van ser diversos vianants els primers a acudir en ajuda del ferit, que continuava conscient malgrat l’impacte, i a alertar ràpidament els serveis d’emergència. Minuts després, una ambulància es va desplaçar fins al lloc per atendre’l in situ abans de procedir al seu trasllat a l’Hospital Universitari Central d'Astúries (HUCA), on va ingressar amb pronòstic lleu.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents