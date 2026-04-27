El TSJC frena les ofensives contra les taxes d’escombraries a Catalunya
La justícia catalana ha rebutjat els primers recursos contra els nous gravàmens de Girona i el Prat, mentre que els tributs de Madrid, León i Elx han sigut tombats.
Manuel Arenas
La previsible judicialització de les noves taxes d’escombraries que recapten els ajuntaments espanyols es va materialitzant a mesura que passen els mesos des que va començar a ser legalment exigible l’abril del 2025. Els Tribunals Superiors de Justícia (TSJ) de Madrid, Castella i Lleó i la Comunitat Valenciana les han tombat ja a Madrid, Lleó i Elx. A Catalunya, no obstant, les primeres ofensives contra els nous gravàmens per la recollida de residus municipals han rebut el rebuig del TSJ català (TSJC). Els experts coincideixen a dir, això sí, que el fre que ara posen els tribunals no té per què mantenir-se en altres precedents per arribar, ja que cada municipi és un món.
Corroboren el suport a les normatives municipals dues recents resolucions que desestimen i inadmeten dos recursos contenciosos contra les ordenances de Girona i el Prat de Llobregat, respectivament. El cas més representatiu és el de la capital de província catalana, ja que el TSJC es pronuncia sobre el fons de l’assumpte i avala en una sentència del febrer l’ordenança fiscal de la taxa de Girona.
Aval a la posició municipal
Un recurs de l’Associació Turística d’Apartaments (ATA) buscava la nul·litat del reglament. Per exemple, la patronal argumentava que els habitatges d’ús turístic (HUT) han de tributar una quota domèstica de la taxa, més baixa que la quota comercial que paguen actualment. O que la memòria economicofinancera de la taxa resultava "insuficient". A més de criticar la falta d’implantació d’un sistema de pagament en funció de la generació de residus. Tots aquests arguments havien sigut rebatuts pel consistori liderat per l’alcalde Lluc Salellas (Guanyem Girona), que va garantir en seu judicial la "plena justificació" de la taxa i va insistir en la diferenciació entre les quotes domèstiques i comercials.
Els jutges avalen la posició municipal i desestimen l’acció de l’ATA oposant-se a totes les raons aportades per la patronal. En destaca dues: "L’informe economicofinancer s’entén suficientment", resumeix el tribunal, que afegeix que "no hi ha dubte que amb un HUT es fa un ús comercial, i no particular". En la tributació comercial dels HUT aprofundeix precisament aquest 2026 l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que va detectar que 11.000 pisos turístics tributaven erròniament com a llars i no com a negocis, per la qual cosa els va incrementar la quota de la taxa fins a ingressar gairebé quatre milions d’euros més. Indirectament, el posicionament del TSJC justifica el moviment metropolità.
Participació dels usuaris
Un últim element controvertit que el TSJC acredita en la sentència de Girona és la repercussió, a càrrec dels ajuntaments i sobre la ciutadania, del cost per a les campanyes de sensibilització vinculades a la taxa. "Que no s’oblidi que la implantació d’un nou sistema de recollida exigeix la participació dels usuaris, la col·laboració dels quals és imprescindible per al funcionament del sistema", rubriquen els magistrats. És a dir, que la quota de la taxa que paga la ciutadania ha d’incloure les campanyes de sensibilització com un cost del servei per cobrir.
Segons l’opinió de Benjamí Anglès, professor de Dret Financer i Tributari de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el que crida l’atenció del precedent de Girona és que el TSJC avala el seu sistema de recollida de residus de pagament per generació malgrat ser de tipus elemental, és a dir, basat en reduccions sobre una quota única en funció de comportaments com aportacions a Punts Nets.
Sistema de recollida
Malgrat que és un dels sistemes que ara per ara permet el Ministeri d’Hisenda, la guia de referència de la Direcció General de Tributs del Ministeri assegura que "les entitats locals haurien de tendir a situar-se amb el temps en el sistema avançat", fonamentat en contenidors intel·ligents o bé recollida porta a porta. Per Anglès, la qüestió és "¿quant temps ha de passar llavors perquè un ajuntament comenci a implementar un veritable sistema de recollida?", es pregunta el jurista. I és que el Ministeri no ha concretat aquest termini de transició.
El cas del Prat de Llobregat és diferent. Mentre que el TSJC té pendent resoldre el recurs d’una associació de comerços del municipi, a principis d’aquest any ja va inadmetre un recurs del partit polític municipal Joves i Pensionistes Decidim, representat per un regidor en el Ple municipal del consistori, contra la nova ordenança municipal que regula la taxa de recollida local. El motiu d’inadmissió és en aquest cas de forma: el TSJC considera que el recurs contenciós del grup polític ha sigut presentat fora de termini –dos mesos des de l’endemà al de la publicació de l’ordenança–, de manera que ni entra a estudiar el fons de l’assumpte.
Quant al recurs pendent de la patronal comercial, el TSJC ha tombat de moment unes mesures cautelars per les quals l’Associació Prat Gran Comerç pretenia la suspensió cautelar de l’ordenança de la taxa de recollida i gestió de residus comercials del Prat. "La recurrent no ha proporcionat cap argument tendent a justificar de quina manera l’execució de l’esmentat acte durant la tramitació d’aquest procediment podria fer perdre al recurs la seva finalitat legítima", conclou el tribunal.
