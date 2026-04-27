Els estudis de l’hereva al tron
Així és la universitat pública on estudiarà Elionor: notes altes, anglès i un primer rector socialista
La Carles III és a la localitat de Getafe, un dels cinturons del sud de Madrid, té fama de campus progressista, però el seu alumnat no és precisament de classe obrera
Figura entre les 200 millors universitats del món per al cas concret de Ciències Polítiques
Comunicat oficial de la Zarzuela: la princesa Elionor estudiarà la carrera de Ciències Polítiques a la universitat pública Carles III de Madrid
Olga Pereda
Amb més de 24.600 estudiants, la Universitat Carles III de Madrid (UC3M) és una de les universitats públiques espanyoles que poden considerar-se líders a nivell mundial, segons l’anàlisi de Carles Ramió, catedràtic de Ciència Política i de l’Administració a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i expert en gestió pública. El divulgador i professor assegura que la llista (l’ordre no importa, insisteix) inclou la Universitat de Barcelona, l’Autònoma de Barcelona, l’Autònoma de Madrid, la Complutense de Madrid, la Politècnica de Catalunya, la Politècnica de Madrid, la Universitat de València i la de Granada, així com la del País Basc. Totes es troben entre les 500 millors del món.
Per al cas concret de Ciències Polítiques –el grau que cursarà la princesa Elionor, segons ha fet públic la Zarzuela aquest matí–, la Carlos III és entre les 200 millors universitats del món. Així ho va sentenciar recentment el Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2024 que publica Shanghai Ranking. En un gest que no passarà desapercebut, la Casa del Rei escull per a la primogènita no una universitat a l’estranger sinó una espanyola i pública que, a més, porta el nom d’un monarca. De fet, el despatx de Felip VI té un retrat de Carles III, un rei que va apostar per la ciència i la il·lustració.
Creada per llei el 5 de maig de 1989, en el marc de la reforma universitària de 1983, la Carles III va néixer amb una clara vocació d’internacionalització. Més del 70% de les seves titulacions són en anglès o bilingües (anglès i castellà). De fet, la UC3M compta amb gairebé un 30% d’estudiants internacionals (les taxes dels quals són més cares i generen més ingressos per al campus), una proporció especialment rellevant en els estudis de màster i de doctorat. Més de la meitat dels diplomats a la UC3M han participat en programes internacionals de mobilitat. Dels seus 2.268 professionals que es dediquen a la docència i la investigació, el 14% són estrangers.
Ubicada a la localitat de Getafe –un dels cinturons obrers del sud de Madrid– té fama de campus progressista. El seu primer rector va ser Gregorio Peces Barba,pare de la Constitució i diputat socialista. En l’actualitat, entre els docents hi ha politòlegs mediàtics com Pablo Simón i Lluís Orriols. Un altre professor, Ignacio Sánchez Cuenca, va ser ‘fitxat’ com a assessor per Yolanda Díaz a Sumar.
No obstant, fonts del campus reconeixen extraoficialment que, en realitat, l’alumnat respon majoritàriament a famílies no precisament obreres. «Gairebé un 70% de les nostres titulacions són bilingues. ¿Qui té avui un nivell així d’anglès per fer la carrera en anglès? Està clar, els fills de famílies amb alt poder adquisitiu. Som al sud de Madrid, però els codis postals més freqüents entre el nostre alumnat són del nord de la comunitat, on hi ha els municipis més rics», asseguren aquestes mateixes fonts.
La nota mitjana de l’alumnat admès en tots els programes de grau de l’UC3M se situa en 12,285 (sobre un màxim de 14 punts), segons les dades del curs 2022-23. En tot cas, el 20% dels estudiants compten amb beques del Ministeri d’Educació, la Comunitat de Madrid o algun programa propi del campus.
A més de la seu de Getafe, la universitat compta amb campus a Leganés (també al sud de Madrid), Puerta de Toledo (centre de la ciutat) i Colmenarejo (a la serra madrilenya).
Innovació educativa
La UC3M figura entre les universitats més destacades d’Espanya en matèria d’ innovació educativa, com reflecteix l’última edició de la llista Forbes sobre les 10 institucions acadèmiques nacionals més punteres en aquest àmbit, entre les quals també hi ha incloses la Universitat de Granada i l’Alfonso X (privada). La Carles III ha posat en marxa el nou grau en Enginyeria en Tecnologies Quàntiques de la UC3M, una titulació pionera a Espanya que permet a l’alumnat cursar assignatures directament en empreses com Indra i entitats públiques com Enginyeria de Sistemes per a la Defensa d’Espanya (ISDEFE).
De la mà del màster en Finances, la UC3M acaba de pujar quatre posicions i se situa al lloc 31è mundial entre els millors centres per especialitzar-se en Finances, segons el rànquing publicat pel diari britànic ‘Financial Times’ que analitza els millors màsters en finances «preexperience» (per a estudiants amb poca o nul·la experiència laboral). La UC3M és l’única universitat pública espanyola que figura en aquesta classificació.
El campus madrileny està situat entre les millors del món en 10 camps acadèmics, segons el Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2024 que publica Shanghai Ranking. En Enginyeria Mecànica, Telecomunicacions, Finances, Economia i Estadística, la Carles III es troba entre les 200 millors universitats del món junt amb dues àrees més: Comunicació i Matemàtiques. A més, ocupa llocs destacats a nivell internacional en Ciències Polítiques, on apareix entre les 300 millors del món, i en Enginyeria Elèctrica i Electrònica i en Administració i Direcció d’Empreses, que se situa al top 400.
