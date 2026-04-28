PMMU 2025-2030
La Barcelona metropolitana aprova reduir a la meitat el territori sense bon accés al transport públic el 2030
L’AMB preveu retallar del 25% al 22% la mobilitat en cotxe i incrementar un 10% els desplaçaments a peu, en bici o VMP
Glòria Ayuso
El Consell de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha donat aquest dimarts llum verda inicial al seu Pla Metropolità de Mobilitat Urbana 2025-2030, en què marca com a principals reptes garantir l’accés al transport públic als seus 36 municipis, posant el focus en l’autobús i en la segona corona, i millorar la qualitat de l’aire, amb el desplegament de les zones de baixes emissions i la fi de les etiquetes grogues el 2028, i propiciant un canvi d’hàbits en la mobilitat privada.
El seu objectiu és reduir a la meitat la població que viu en zones desateses pel transport públic, i també posar atenció a l’accés als centres de treball i als polígons. L’AMB ja té a punt un pla de serveis i comptava fer-se càrrec de la gestió de mig centenar de línies de la Generalitat que passen pel seu territori per reformular-les i treure-les a concurs el 2028. Tanmateix, ara haurà d’analitzar com afecta al seu pla la pròrroga de les concessions anunciada avui pel Govern, un escenari que no havia previst.
El PMMU marca com a objectiu reduir un 30% les emissions de CO2 derivades del trànsit rodat i ferroviari, fomentant l’accés al transport públic, reduint l’ús del cotxe i augmentant almenys un 10% els desplaçaments diaris a peu, en bici, patinet o altres vehicles de mobilitat personal. Es tracta d’un full de ruta continuista respecte al pla anterior, però amb algunes novetats. Per exemple, posa per primera vegada atenció en la contaminació acústica, la incidència de la qual en la salut de les persones també s’ha demostrat com un factor rellevant.
El "conflicte" de l’autobús
El gran desafiament polític i operatiu d’aquest pla és la gestió de l’autobús interurbà. L’AMB es proposava licitar nous contractes adaptats a una nova realitat urbana, on es projecten més de 50.000 nous habitatges que requeriran una xarxa de transport eficient. Però l’AMB haurà d’esperar per poder complir la seva reivindicació històrica i assumir la gestió de les línies de la Generalitat que entren als municipis metropolitans. "Continuarem reclamant aquesta assumpció de les competències en aquestes línies", ja va assenyalar fa uns dies la Vicepresidència de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat, Carlos Cordón.
En el seu cas, el pla preveu que per al 2030 un 97% dels autobusos metropolitans ja siguin de baixes emissions.
Ofensiva contra la contaminació
És determinant que l’1 de gener de 2028 han de començar les restriccions de circulació en dies laborables per als cotxes i motos amb etiqueta groga per les Zones de Baixes Emissions ja actives i les que es preveu implementar als municipis de més de 50.000 habitants. El pla preveu acompanyar els municipis en el compliment d’aquest calendari.
L’objectiu és reduir dràsticament el 2030 la població exposada a nivells de contaminació de NO2 i partícules superiors als valors límit que marca la directiva europea. Segons les projeccions de l’AMB, la implementació de les mesures del nou pla de mobilitat permetria que la població afectada pel NO2 passi del 80% al 8%, mentre que en el cas de les partícules PM10 l’exposició cauria del 23% al 4% i, en les PM2.5, del 84% al 18%. "És una neteja total de l’aire en una zona urbana", explica el director de Mobilitat i Transport de l’AMB, Joan M. Bigas.
El pla preveu que la quota modal dels desplaçaments en cotxe es redueixi tot just del 25% al 22%, fomentant l’ús compartit, i millorar un 10% la velocitat comercial del bus. Els vehicles elèctrics han de passar de l’escàs 2,3% al 5% el 2030. També es preveu continuar amb el desplegament de la moto compartida, servei que avui suma 10.000 viatges al dia.
Bicicleta i mobilitat compartida
El PMMU preveu, a més, expandir el servei de bicicleta compartida AMBici cap al Vallès i el Baix Llobregat nord, després que la seva implantació en poblacions més allunyades de Barcelona, com Sant Boi i Viladecans, hagi funcionat bé. L’AMB treballa amb la mirada posada en el 2030 amb la voluntat de fusionar-se amb el Bicing de Barcelona en un sistema únic metropolità. A més, la xarxa Bicivia haurà d’estar executada en la seva totalitat per aleshores. També contempla ampliar la xarxa d’aparcaments Bicibox i arribar a 31 municipis, amb 250 estacions i 3.000 places, i posar una atenció especial en els intercanviadors i estacions ferroviàries amb un pla de nous aparcaments de gran capacitat.
L’ens metropolità continuarà insistint en l’aplicació de polítiques comunes en els serveis de mobilitat, amb una oferta agrupada, a més, a través de l’aplicació SMOU.
Els números del Pla
La transformació no serà barata. S’estima una inversió total de 1.700 milions d’euros, un 45% dels quals l’assumiria l’AMB. Comptant tota la infraestructura projectada de mobilitat i transport, s’elevaria fins als 22.400 milions d’euros. En aquest sentit, el pla compta amb l’execució d’obres previstes com la prolongació de l'L10 sud, la connexió del Trambaix entre Esplugues i Sant Just, la continuació de l'L1 fins a Badalona i l'L4 de la Pau a Sagrera. També l’adequació de la ronda Litoral entre la Zona Franca i el Morrot i de la C-31 als dos extrems de Barcelona.
Després de l’aprovació inicial d’aquest dimarts, el PMMU passa a la fase de presentació d’al·legacions, amb la idea que pugui aprovar-se de manera definitiva previsiblement després de l’estiu.
