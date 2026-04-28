Noves mobilitzacions
Catalunya afronta 17 dies de vaga de professors entre el maig i el juny: cinc per escola
El nou cicle d’aturades en el sistema públic inclou tres vagues generals els dies 12 i 27 de maig i el 5 de juny
La mesura implica cinc dies de vaga per centre educatiu: tres de generals i dos per territori
Helena López
Van advertir que el curs no acabaria amb normalitat i així serà. Ustec, Aspepc, la CGT i La Intersindical han presentat aquest dimarts el nou calendari de mobilitzacions, que inclou un total de 17 dies de vaga, per territoris i nivells educatius, i que arrencarà el 7 de maig amb una jornada d’aturada en l’etapa 0-3 i acabarà el 5 de juny amb una vaga general, quatre dies abans de la selectivitat.
El nou cicle de protestes previst per als centres públics inclou tres vagues generals –els dies 12 i 27 de maig i 5 de juny– i dos per servei territorial. Un calendari que, segons els sindicats convocants, segueix el mandat de la consulta feta aquest mes d’abril, en què van participar 31.600 docents. El 90% es va posicionar en favor de l’aturada i, d’entre ells, el 58% va apostar per «fórmules que intensifiquin el conflicte i vagin més enllà de la fórmula plantejada en les vagues de març». Els quatre sindicats convocants asseguren arribar a aquestes noves propostes davant «l’absoluta falta de voluntat negociadora» de la conselleria (a la qual la setmana passada se li va obrir un nou front, amb el rebuig frontal de la comunitat educativa al polèmic pla de desplegar els mossos als instituts).
De Barcelona a l’Alt Pirineu
En el cas de Barcelona, les vagues territorials seran els dies 18 de maig i 2 de juny. Les vagues específiques del 0-3 estan convocades per als dies 7 de maig –la primera del nou cicle– i el 20 de maig.
Després de la primera vaga general del trimestre, dimarts, 12 de maig, serà el torn de la vaga territorial al Baix Llobregat i el Penedès (el 13 de maig). Dijous, 14 de maig, serà el torn de Girona i Catalunya central, i tancarà la setmana la vaga a Lleida, Alt Pirineu i Aran, el divendres 15 de maig.
Curs marcat per les protestes
Han passat diversos mesos des de la primera vaga general del curs, l’11 de febrer, que va desbordar els carrers de Barcelona i va buidar les aules del país. No obstant, la unitat sindical d’aquell moment va saltar pels aires el 10 de març, amb la firma de CCOO i UGT de l’acord de país per l’Educació’, un pacte que rebutgen la resta de sindicats de la taula d’educació per insuficient, ja que inclou una pujada salarial (inferior a la que reivindiquen) i una baixada de ràtios (a mitjà termini i de manera poc concreta).
En paral·lel al ple nou calendari de vagues, els claustres catalans fa mesos que impulsen altres mesures d’acció més o menys simbòliques. La més contundent: ja són més de 700 els centres educatius que s’han afegit a la campanya per deixar de fer sortides i colònies el cursvinent, acció que ha provocat la caiguda de més d’un 54%, de reserves de cases de colònies, segons el sector, i el malestar de famílies i alumnes.
