Successos
Denunciat per profanar una tomba en un cementiri de Soria per fer un ritual de santeria
El sospitós va deixar una figura de Crist sense braços ni cames, amb els cabells pintats de vermell i una tela d’arpillera com a faldilla.
Germán González
El passat 7 d’abril va aparèixer una figura de Crist mutilada i amb una perruca vermella sobre una tomba del cementiri municipal de l’Espino, a Sòria. Tot i que les primeres investigacions apuntaven a un acte de vandalisme, sembla que es tracta d’un ritual de santeria. Com que hi ha una persona identificada per aquests fets, la Fundació Espanyola d'Advocats Cristians ha presentat una denúncia davant el Jutjat d’Instrucció de Sòria contra el sospitós pels delictes de profanació i un altre contra el respecte als difunts.
La denúncia remarca que el Crist tenia els braços i les cames seccionats i els cabells pintats de vermell, a més de portar una mena de perruca. A més, la fundació indica que el cos havia estat manipulat, amb una tela d’arpillera lligada a la cintura, i s’hi haurien afegit elements que reforcen la hipòtesi d’un possible ritual de santeria.
Per a Advocats Cristians, la imatge va ser col·locada sobre una tomba datada el 1955, en un espai amb simbologia cristiana, "cosa que suposa una clara alteració del lloc i una ofensa tant als sentiments religiosos com a la memòria del difunt". També considera que "no es tracta d’un acte aleatori, sinó d’una acció deliberada que utilitza símbols cristians en un context d’humiliació i menyspreu, desvirtuant completament el seu significat religiós".
La presidenta d’Advocats Cristians, Polonia Castellanos, subratlla que "és intolerable l’augment d’atacs a símbols cristians en cementiris dels últims anys. Des d’Advocats Cristians hem aconseguit portar a judici els responsables d’aquestes profanacions. Aquest tipus de fets evidencien un menyspreu creixent cap als símbols cristians que ha de tenir una resposta ferma per part de la Justícia".
- Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si compleixes aquests requisits, la Seguretat Social et deu molts diners»
- Desallotgen per emergència el bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona
- Tanca la Fonda d’El Foment de Girona per 'la manca de personal
- Sospiten del responsable d'una canera amb gossos en mal estat a Cassà i descobreixen un cultiu de marihuana a sota terra
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Una trentena de voluntaris recuperen feixos de posidònia a Llançà arrossegats pels temporals
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- Ja ha entrat en vigor: El nou requisit de la UE per als amos de gats i gossos ja és obligatori