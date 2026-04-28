Familiars amb avis a la residència Font dels Capellans de Manresa denuncien deixadesa i mala gestió
Sobretot a la segona planta, on hi ha els residents més dependents, parlen de degoters i de massificació
També retreuen poca cura en el menjar i en la neteja, i que la roba nova que hi porten «desapareix»
Gemma Camps
La residència pública de la Font dels Capellans, que depèn de la Generalitat, on hi ha una seixantena d’avis, que té més de 30 anys, i que des del novembre del 2020 gestiona la cooperativa Suara, ha generat noves queixes d’un grup de familiars que hi tenen residents. Consideren que des de fa més de tres anys hi ha hagut un «deteriorament» de l’atenció que ofereix, que atribueixen a «una mala gestió» i a la «deixadesa de la Generalitat i de l’Ajuntament». A banda, reclamen un pla integral per posar al dia les instal·lacions, que protagonitzen una part de les seves queixes. Per exemple, la manca de banys de les habitacions.
Regió7 ha parlat amb una representació de familiars d’usuaris de la residència que, amb el suport de la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i dels Drets de la Gent Gran, han volgut fer pública la situació, que afirmen que han expressat en diverses reclamacions, i de la qual ja s’ha fet ressò aquest diari en anteriors ocasions. Comenten que els problemes s’accentuen especialment a la segona planta, on hi ha els avis més dependents i, per tant, els més vulnerables, on hi ha «una massificació».
Desinformació i sarna
Lligat amb el tema de la seguretat del pacient, denuncien que no se’ls informa quan algun familiar es fa mal. Va passar, expliquen, amb una senyora que va tenir fractures dues vegades i una altra que va caure del llit. Els familiars no van ser informats, asseguren, fins que van veure les lesions. Especialment greu, remarquen, va ser l’existència d’un brot de sarna durant el període de Nadal que no va ser comunicat a les dues famílies afectades. «Va començar amb cinc cuidadores, que són les que remenaven els nostres familiars». Ho van fer arribar a l’Agència de Salut Pública per tal que es fes una acció per erradicar-ho, però no va reeixir i asseguren que hi ha va haver més casos.
També informen que hi ha una família que ha denunciat la residència per un episodi que va afectar una resident. Van donar-li gelatina i, com que tenia problemes de disfàgia i no en podia prendre, es va ennuegar i la van portar al seu llit perquè ningú del personal li va saber fer la maniobra d'Heimlich, fins que va arribar el seu fill i la hi va fer. «Va acabar a l’hospital i al cap de dos dies va morir perquè va estar molta estona amb una anòxia» (sense oxigen).
Una familiar remarca que les treballadores hi posen bona voluntat, però que no és suficient i que manca formació i, també, personal, que es fa «especialment evident a les nits i caps de setmana».
El llistat de greuges és molt llarg: hi ha degoters «i quan plou han de posar galledes a la sala d’estar, a la de menjar, als passadissos i a alguna habitació dels residents, que han de canviar de lloc de tanta aigua que cau per la paret». Parlen d’una «neteja i higiene insuficients. Està molt brut i hi ha un niu de paneroles a la cuina», i «unes cadires amb els respatllers negres», lamenten. Pel que fa a la medicació, diuen que hi ha vegades que se n’obliden o que es confonen en el que han d’administrar. «Al vespre, si vull marxar a casa tranquil·la, li dono jo les pastilles», assegura una familiar. Una altra denúncia té a veure amb «la manca de canvis posturals» que va fer que una pacient es llagués. «Li ha costat sis mesos a Sant Andreu». Més. «La doctora fa uns mesos que s’ha jubilat i no en tenim». Hi va la del CAP un cop a la setmana. També troben a faltar més infermeres perquè la que hi ha «fa de sotsdirectora i es cuida del menjar, de la neteja». Aquesta situació implica que, per exemple, no sempre es facin els controls d’insulina.
Un punt i a part mereix la desaparició de la roba que porten per als residents. «Portes roba i, al cap de dos o tres dies, sobretot si és roba nova, desapareix».
Els precedents
Fa cinc anys, la residència de la Font ja va ser notícia perquè, arran de la urbanització de l’avinguda dels Països Catalans, va perdre un tros del jardí, fet que va generar molta polèmica. L’any passat, familiars d’usuaris del centre juntament amb la plataforma ja van demanar millores a l’equipament, que ara han reiterat. Anteriorment, fruit d’aquestes queixes, van aconseguir que es fes nova cuina al centre per no haver de dependre d’un càtering. Ara, diuen, segons qui cuina, els residents van més ben o mal servits.
El juliol de fa dos anys, a petició de la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran i de l’Associació de Veïns de la Font dels Capellans, el ple de l’Ajuntament va acordar, entre altres, demanar a la conselleria de Drets Socials un informe de seguiment de la concessió i la contractació d’un assessorament arquitectònic per adaptar les instal·lacions a les exigències del model d’atenció centrada en la persona.
Subscriu-te per seguir llegint
