Celebració local
Les Festes de Primavera de L'Hospitalet reuneixen més de 47.000 persones el 2026 i sumen un 20% més d'assistents en dos anys
Del 23 al 26 d'abril, es van dur a terme una vuitantena d'activitats amb la música en viu, les arts escèniques, la cultura popular i les propostes familiars
El Periódico
Les Festes de Primavera 2026 de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) han reunit més de 47.000 persones i han consolidat la tendència de creixement de les últimes edicions, amb un increment global del 20% en els últims dos anys. Aquesta evolució es produeix, recorda l'Ajuntament de L'Hospitalet, després d'una edició anterior parcialment condicionada per la pluja, i confirma l'aposta per una "programació diversa, oberta i amb més presència als barris de la ciutat".
Del 23 al 26 d'abril, el consistori, amb la implicació del teixit associatiu, ha impulsat una vuitantena d'activitats amb la música en viu, les arts escèniques, la cultura popular i les propostes familiars com a eixos principals. La música ha estat una de les grans protagonistes, amb més de 25.000 assistents en el conjunt de propostes. Els principals escenaris, com el parc de la Remunta i de Bellvitge i els jardins de Can Sumarro, han registrat una assistència que pràcticament s'ha doblat respecte a l'any passat.
Els concerts del parc de la Remunta, centrats en sons contemporanis i emergents, han congregat prop de 14.000 persones, amb una destacada afluència en la jornada de cloenda, en què Los Rebeldes van omplir l'espai amb el seu rockabilly inconfusible. El cicle Primavera in Black, amb concerts de petit format al voltant del blues als jardins de Can Sumarro, ha reunit 4.800 persones, mentre que les Nits de Tributs de Bellvitge, a la coneguda com a plaça de la Baldosa, s'han consolidat amb una assistència de 6.300 persones.
A més, s'han reforçat propostes inclusives i per a nous públics, com Diversessions a la Sala Salamandra o GestViu a La Bòbila. La festa jove +16 Sudor XL, amb DJ i música urbana, va exhaurir les entrades en pocs minuts.
Aquesta edició ha ampliat escenaris per acostar encara més la programació a la ciutadania, amb noves propostes com el Vermut i música negra a la plaça de la Carpa o el festival gastronòmic What the Foc! al parc de la Granvia. També s'han impulsat activitats participatives com la gimcana familiar "A la recerca del document robat", a la plaça del mercat de Collblanc. En l'àmbit de les arts de carrer, el festival ÒPAL’HA! ha convertit el parc de la Torrassa en un espai de creativitat multidisciplinària, amb una assistència de 2.300 persones.
Altres activitats
Les activitats familiars han tingut una gran acollida a tots els districtes. Més de 3.000 persones han participat en les propostes del Jardí de les Tortugues, mentre que el Parc de les Meravelles, al parc de Bellvitge, ha atret 2.500 espectadors amb un ampli ventall d'espectacles.
Pel que fa a la cultura popular i tradicional, unes 11.000 persones han participat en actes com el Toc d’inici, la trobada de gegants, la jornada castellera, la ballada de sardanes i la Nit de Foc. Aquest últim acte ha incorporat enguany alguns ajustos per adaptar-se a les obres de rehabilitació de la façana de l'ajuntament. Finalment, les jornades de portes obertes a la casa consistorial i al Palauet de Can Buxeres han permès acostar el patrimoni a la ciutadania, amb un total de 529 visitants.
