Pla Cura
La Generalitat perdona els deutes a dependents amb ajudes per error
El Govern soluciona així els casos en què va continuar pagant malgrat que el destinatari havia mort o que l’import s’havia revisat a la baixa i després va reclamar la devolució dels pagaments.
Pau Lizana Manuel
El Govern condonarà els deutes amb l’Administració de les persones dependents que han rebut ajuts per error. La Generalitat vol així esmenar els errors que va cometre quan, després de revisar a la baixa aquestes prestacions, va continuar transferint la mateixa quantitat de diners als beneficiaris. Després d’anys de pagaments indeguts, la Generalitat va enviar a aquestes persones cartes en les quals els reclamava que tornessin les quantitats percebudes i que no els corresponien, quantitats que s’elevaven a diversos milers d’euros. Ara, deixarà de reclamar aquests imports en tots els casos en què no es detecti "mala fe", segons ha anunciat aquest dilluns Salvador Illa. El president ha defensat que es tracta d’una mesura de "sentit comú" i que permetrà que "no es falli als ciutadans en els moments en què més necessiten" l’Administració.
El mateix problema també propiciava que, en algunes ocasions, es reclamés diners a persones dependents que ja havien mort. "Demanar diners a una persona que ha mort sembla una broma de mal gust, però fins ara es continuava fent", ha lamentat el president en una visita a la residència i centre de dia Gràcia, de Barcelona. Illa ha posat xifres a aquest "fa broma de mal gust": ha revelat que només l’any passat, la Generalitat va reclamar diners a 10.565 famílies catalanes després de la mort d’un parent que rebia prestacions de dependència. El que no ha detallat el president és a quant ascendeix els diners condonats ni a quantes famílies beneficia la mesura.
Espera de 60 dies
El Govern modificarà el reglament actual per deixar de fer-ho en el futur.A més d’abandonar les reclamacions que havia enviat, el Govern modificarà el reglament actual per deixar de fer-ho en el futur. La mesura forma part del Pla Cura, el pla de la Generalitat per reduir les llistes d’espera per accedir a les ajudes per dependència. A través d’una reforma del procediment de valoració dels sol·licitants, l’espera mitjana de 397 dies perquè es reconegui la prestació passarà a ser d’un màxim de 60 dies.
El Govern calcula que en aquests moments més de 128.000 persones esperen rebre la prestació per dependència, i que d’aquestes 18.200 són de grau tres, el nivell més alt i, per tant, el més vulnerable. Aquest grup concret, després de l’aprovació del decret en el Consell Executiu d’aquest dimarts, passarà automàticament a percebre una prestació de 200 euros –el mínim mensual fixat per a aquestes ajudes– a partir del mes de juny mentre es decideix quina quantitat definitiva han de rebre o se’ls acaba d’assignar una plaça en una residència o centre de dia.
Per accedir a aquesta ajuda, aquestes gairebé 20.000 persones hauran de respondre a una trucada o videotrucada dels equips de la Conselleria de Drets Socials per acreditar la seva situació. A partir d’aquesta trucada, començaran a rebre aquesta ajuda provisional. La valoració telemàtica es reserva per a aquests casos més extrems, però la conselleria treballa per aplicar-la en més ocasions.
El que sí que és segur, detallen des de Govern, és que tot aquell que sol·liciti la dependència a partir d’aquest dimarts rebrà aquesta prestació de manera retroactiva quan la mesura estigui aprovada i llesta per ser desplegada. S’espera que almenys el 19% de les noves sol·licituds, unes 6.700 persones a l’any, es gestionin amb aquest nou mètode. El 81% restant, que sol·licita prestacions econòmiques i no places en residències, s’estima que farà el mateix a través del "PIA exprés", en paraules del president.
Impuls al "PIA exprés"
El "PIA exprés" és la unió en un mateix tràmit de la valoració del grau de dependència i del pla individual d’atenció (PIA). L’objectiu és que els dos documents, essencials per poder accedir a la prestació, puguin resoldre’s amb una única visita d’un equip multidisciplinari al domicili. Fins ara, feien falta almenys dues visites.
Després del reconeixement del dret a la prestació, que s’hauria de produir en un termini de màxim 60 dies des del moment en què es fa la sol·licitud, el primer cobrament no hauria de tardar més de dues setmanes a produir-se. El Govern calcula que així podrien accedir a les ajudes fins a 65.000 persones a l’any.
Les persones que esperen ara mateix que el seu cas es resolgui podran sol·licitar aquesta nova ajuda a l’espera del Govern quan Drets Socials els citi per redactar la seva PIA. En aquell moment, aquestes persones poden indicar a quin servei volen accedir i, si no hi ha places disponibles en aquell moment, se’ls oferirà la prestació. També es pot tramitar la sol·licitud a través d’una instància genèrica al portal de Drets Socials.
El Pla Cura també advoca per una col·laboració més gran entre els departaments de Salut i Drets Socials. De fet, es concep com un primer pas de la futura Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya (AGAISS), que ja està constituïda i preveu desplegar-se en els pròxims mesos i anys. A més, la idea de la Generalitat és que les persones que vulguin accedir a les prestacions de dependència puguin sol·licitar-ho directament des dels seus centres d’atenció primària, una cosa que, al seu torn, permetria un accés més ràpid a l’historial mèdic dels possibles beneficiaris.
En total, la Generalitat preveu destinar al Pla Cura uns 25 milions d’euros només aquest any que, de moment, sortiran de l’ampliació de crèdit de 9.100 milions que ha aprovat el Govern a l’espera de tancar un acord de pressupostos amb ERC. Gran part dels diners aniran destinats a la contractació de 200 nous professionals, que començarà una vegada aprovat el decret llei aquest dimarts en el Consell Executiu.
El Govern pretén passar dels 25 equips de valoració de la dependència actuals a 375 equips d’atenció primària i 107 de serveis socials bàsics perquè els usuaris puguin sol·licitar l’inici del procés de reconeixement als CAP.
El conjunt del Pla Cura ja s’ha aplicat a Vic, on la Generalitat ha constatat que és possible rebaixar el termini d’espera. A partir del setembre, el pla s’estendrà a diferents parts de Catalunya, fins a arribar a més d’un milió de persones.
