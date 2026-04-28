El Govern allarga les concessions de bus interurbà per descarbonitzar flotes
L’Autoritat Catalana de la Competència (Acco) adverteix que les actuals adjudicacions han de sortir a concurs públic per garantir la lliure competència.
Glòria Ayuso
El Govern opta per prorrogar part de les concessions d’autobusos interurbans per donar resposta al gran creixement d’usuaris i a la necessària modernització de la flota amb el focus posat en la descarbonització del sistema de transport. Segons han confirmat diferents fonts a EL PERIÓDICO, ha quedat descartat licitar part del servei de bus interurbà, davant el venciment de les actuals concessions històriques el 2028. Optarà per una fórmula més directa, mitjançant un decret llei per modernitzar i descarbonitzar la xarxa d’autobusos interurbans de Catalunya, que avui detallarà en una trobada amb la premsa.
A partir de l’1 de gener del 2028 els cotxes i motos amb l’etiqueta B groga (dièsel i gasolina) ja no podran circular en dies feiners de 07.00 a 20.00 hores per les zones de baixes emissions ja actives i les que es preveuen implementar als municipis de més de 50.000 habitants, cosa que afecta en especial l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Això significa que les persones amb un cotxe de gasolina de més de 20 anys o un dièsel matriculat abans del setembre del 2015 tindran prohibit entrar a la gran metròpolis d’aquí a un any i vuit mesos. Hauran de buscar un transport alternatiu, cosa que suposa una pressió afegida per a uns autobusos que ja van plens. Així mateix, el secretari de mobilitat, Manel Nadal, ja va indicar la setmana passada que la flota d’autobusos interurbans de baixes emissions era mínima. "Queda una feina extraordinària", per descarbonitzar-la, va afirmar. Els autobusos actuals tampoc podran circular per l’AMB a partir del 2030 tret que es reemplacin per vehicles de baixes emissions.
Les empreses operadores han treballat amb la Generalitat amb la vista posada a portar a terme aquesta modernització mitjançant vehicles elèctrics, híbrids i de baixes emissions per poder circular per les ZBE de l’AMB. "Volem resoldre el problema de mobilitat avui, no el 2028 o el 2030. L’emergència climàtica és avui, com també els problemes de demanda", assenyalava el president de la Fecav, José María Chavarría, en la trobada anual de la patronal al novembre. Nadal es va mostrar obert llavors a arribar a acords per agilitar la descarbonització de la flota d’autobusos.
Temps per al canvi
La patronal s’ha servit de l’argument del cost de l’amortització de la nova flota i l’adequació de les infraestructures associades per pressionar la Generalitat perquè li concedeixi aquestes pròrrogues. A canvi d’aquest esforç, les empreses han reclamat entre vuit i 10 anys extra per amortitzar els vehicles, que costen més de 300.000 euros per unitat. La pròrroga de la concessió no superaria en cap cas el termini d’una dècada. Així mateix, en el procés de renovació de la flota passen entre un i dos anys entre la compra i fabricació d’un vehicle i la seva posada en circulació.
La Generalitat encara està dissenyant com ha de ser el nou mapa del transport públic, amb el qual hauria de configurar després els plecs per als nous concursos. La modernització i ampliació de la flota urgeixen i a l’Administració el temps se li ha tirat a sobre.
El president de l’Autoritat Catalana de la Competència (Acco), Roger Loppacher, afirma que el reglament europeu no permet prorrogar les actuals concessions. "Ja es van ampliar el 2003 per 25 anys, ara han de sortir a concurs" per assegurar la lliure competència. "Les empreses actuals poden presentar-se i tenen tot el dret a guanyar si compten amb la millor oferta", afegeix, mentre remarca que les actuals són concessions que "no s’han licitat mai". "Si el que es vol és una flota descarbonitzada, això també es pot exigir en la licitació", afirma.
