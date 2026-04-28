Mesures urgents
El Govern aprova el desplegament del Pla Cura: noves ajudes i més ràpides per reduir les llistes d’espera de dependència
El pla preveu ajudes ‘a l’espera’ i valoracions més àgils per passar d’una espera mitjana de 397 dies a 60 en uns quatre anys
Pau Lizana Manuel
El Govern ha aprovat en el Consell Executiu d’aquest dimarts el decret de mesures urgents per reduir les llistes d’espera de la dependència a Catalunya, tal com va anunciar el cap de setmana passat. Es tracta del programa que la Generalitat ha batejat com a Pla Cura i que preveu passar dels 397 dies de mitjana actuals que una persona ha d’esperar per veure reconegut el seu grau de dependència a tan sols uns 60 en uns quatre anys. Per avançar cap a aquest objectiu, el Govern ha proposat unificar tràmits i aportar una ajuda a l’espera per a les persones que ja tenen un grau de dependència reconegut i que esperen accedir a una residència o centre de dia.
«No ens hem trobat el sistema de la dependència com hauríem volgut i el compromís del Govern és arreglar-ho i posar tota l’energia en aquestes qüestions que preocupen els catalans i catalanes», ha assegurat la consellera portaveu, Sílvia Paneque, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu.
Ajuts al més vulnerables
El Govern calcula que en aquests moments més de 128.000 persones esperen rebre la prestació per dependència, i que d’aquestes 18.200 són de grau tres, el nivell més alt i, per tant, el més vulnerable. Aquest grup concret, després de l’aprovació del decret en el Consell Executiu d’aquest dimarts, passarà automàticament a percebre una prestació de 200 euros – el mínim mensual fixat per a aquestes ajudes – a partir del mes de juny o se’ls acaba d’assignar una plaça en una residència o centre de dia.
Per accedir a aquesta ajuda, aquestes gairebé 20.000 persones l’únic que hauran de fer és respondre a una trucada o videotrucada que els faran directament els equips de la Conselleria de Drets Socials per acreditar la seva situació. A partir d’aquesta trucada ja passaran a rebre aquesta ajuda provisional. De moment, la valoració telemàtica es reserva per a aquests casos més extrems, però la conselleria treballa per poder aplicar-la en més ocasions.
Està ajuda ‘a l’espera’ que rebran les persones més dependents tambés’ extensible per a la resta de casos. Totes aquelles persones que sol·licitin per primera vegada una valoració del grau de dependència i prefereixin acudir a serveis assistencials optaran automàticament a una ajuda d’entre 100 i 200 euros en funció del seu grau mentre esperen que se’ls adjudiqui la seva plaça. Aquesta prestació, no obstant, tardarà encara uns mesos a arribar a les seves butxaques. El Pla Cura encara necessita l’aval del Parlament i, després, la Generalitat ha de reconfigurar la seva programaria ‘vencial’ perquè contempli aquestes ajudes. En tot cas, la Generalitat pagarà l’ajuda de forma retroactiva una vegada la mesura estigui llesta per al seu desplegament.
En el cas de persones dependents que sol·liciten una prestació econòmica en lloc d’una plaça resistencial –s’estima que és el 81% dels casos–, podran optar a un ‘PIA Exprés’. Es tracta d’una nova iniciativa en el marc del pla de la Generalitat que permetrà que en una sola visita es resolgui el grau de dependència i el Programa Individual d’Atenció (PIA) de les persones dependents. Fins ara, es necessitaven almenys dues visites diferents.
Les persones que ja esperen ara mateix accedir a una plaça residencial o una decisió final sobre la prestació econòmica que han de rebre també poden optar a l’ajuda ‘a l’espera’ o el PIA Exprés sol·licitant-ho als seus equips de valoració quan els realitzin la visita o bé a través d’una instància genèrica a la web del Departament de Drets Socials.
Perdonar els deutes
El nou pla de la Generalitat també inclou la condonació dels deutes amb l’Administració que tenen moltes famílies amb persones dependents. Durant anys, la Generalitat va continuar pagant la mateixa quantitat de diners a persones la prestació dels quals havia sigut revisada a la baixa, o fins i tot va continuar pagant per dies o mesos a persones dependents que ja havien mort. Només l’any passat, si van reclamar els diners de 10.565 persones que ja havien mort. Ara, el president Illa ha anunciat que es retiren les reclamacions existents i que modificarà la normativa per no realitzar cap reclamació més.
