Via directa
El Govern aprova per decret llei "donar continuïtat" a les concessions del bus interurbà fins al 2034 a canvi de la descarbonització de la flota
També dona llum verda al segon pla de xoc per reforçar els serveis i ampliar-los amb noves línies aquest mateix any
Glòria Ayuso
El Govern català ha aprovat aquest dimarts mitjançant un decret llei continuar sis anys més, fins al 2034, amb les concessions actuals de bus interurbà, vigents des de les dècades de 1950 i 1960, que arribaven al seu venciment el 2028. Així mateix, davant un creixement sostingut de la demanda en els últims anys molt per sobre de totes les previsions, agreujat per la crisi de Rodalies, ha impulsat un acord de Govern per reforçar aquest any el servei a tot el territori.
El Govern considera urgent modernitzar la flota d’aquí al 2029 i ha considerat necessari utilitzar la fórmula directa d’un decret llei. Amb la mesura, el Govern ha justificat que busca accelerar l’ampliació de la flota dels 1.600 autobusos actuals als 1.900, així com accelerar l’adopció de vehicles sostenibles.
Continuïtat a canvi d’inversió
La Generalitat considera que és necessària una gran inversió del sector privat, que ha quantificat en 726 milions d’euros, i ha decidit que compensarà aquest esforç amb aquesta ampliació de les concessions. L’objectiu que s’ha fixat és comptar per a l’1 de gener de 2029 amb el 75% de la flota descarbonitzada, amb una combinació d’un 40% elèctrics, un 40% híbrids i un 20% amb combustibles fòssils menys contaminants, com el gas.
Per fer-ho, la Generalitat ha dissenyat una fórmula de "continuïtat" de les concessions actuals, terme que utilitza per evitar parlar de pròrroga de les concessions actuals. Segons la Generalitat, els contractes vigents ja preveuen la possibilitat d’una pròrroga ordinària per un període màxim del 15% en què entrarien aquests sis anys, fins al 2034.
Així mateix, s’exigiran sistemes d’informació en temps real perquè l’usuari sàpiga exactament on és el bus, a més de millores en l’accessibilitat i la implantació d’un codi contra la violència sexual. L’administració afirma que mantindrà un control estricte dels nous serveis: les empreses hauran de lliurar un informe mensual i tots els vehicles operaran sota la marca unificada Transports Públics de Catalunya.
Plans de descarbonització
El decret entra en vigor de manera immediata. Les empreses disposen ara de tres mesos per presentar els seus plans de descarbonització, i la Generalitat tindrà tres mesos més per validar-los. L’objectiu és que les compres de nous vehicles comencin abans de finals d’any.
El Govern considera que és un termini just per amortitzar els vehicles, admetent que, tot i que les patronals demanaven 10 anys, els 6 concedits són el màxim legal per evitar que el servei hagi de sortir a concurs el 2028 sense complir les obligacions que estableix la normativa europea de lliure competència. En cas que hi hagi serveis que quedin sense proposta, la línia sortiria a licitació pública el 2028, com estava inicialment previst.
Nou pla de xoc
Així mateix, davant la realitat de passatgers que viatgen drets o es queden a la parada, el Govern ha aprovat un segon acord per ampliar la capacitat de la xarxa durant aquest any, amb una inversió de 21 milions d’euros. Es posarà atenció en corredors crítics, amb millores que es concentraran en els accessos a Barcelona des del Maresme, Garraf, Baix Penedès, Anoia i tots dos Vallès, així com les connexions amb hospitals i universitats. El Govern admet que la crisi ferroviària ha duplicat la demanda en línies com Barcelona-Cerdanyola, obligant a aquest reforç d’urgència per absorbir els viatgers que fugen del tren.
