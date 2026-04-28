A partir del juny
La justícia ordena desallotjar pisos ocupats a la Mina
Els habitatges, construïts per a afectats per la demolició de Venus, es van ocupar el 2017, després de destapar-se una trama il·legal per vigilar-los.
Jordi Ribalaygue
Hi ha 58 pisos repartits en sis edificis de promoció pública al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, que estan ocupats il·legalment des del 2017. Es van construir per desplaçar residents del malmès bloc del carrer Venus, condemnat a ser enderrocat. No obstant, el retard a facilitar els trasllats va portar que les vivendes edificades es mantinguessin deshabitades gairebé durant una dècada i que desenes de famílies quedessin atrapades a l’immoble degradat. Fins fa any i mig no ha començat a desencallar-se el pagament d’indemnitzacions ni els reallotjaments dels afectats per la demolició, prevista ara el 2028. Ja s’han tapiat 55 de les 244 llars de Venus, després que les famílies rubriquessin acords amb les administracions per abandonar-los. Les que opten per un canvi de vivenda se’ls ressitua en domicilis que les administracions han adquirit a la Mina, al no poder accedir ni als pisos que es van prendre al marge d’unes quantes hores fa gairebé nou anys ni a altres que es van adjudicar a demandants de vivenda de protecció oficial, malgrat que es van edificar fa prop de 20 anys per destinar-los en gran manera habitants de Venus.
Gairebé una dècada després que es cometessin les ocupacions, els jutjats de Badalona han dictat almenys 39 ordres d’expulsió per ara, indica el Departament de Drets Socials i l’Ajuntament de Sant Adrià. Els avisos han arribat en els últims mesos als domicilis. Els llançaments es preveuen executar des del 8 de juny i continuar dijous de cada setmana fins al desembre. Hi ha dies en què estan programats tres o quatre desallotjaments simultanis. El govern municipal diu que "està previst que la totalitat de la vivenda d’aquests blocs es destini a reallotjar veïns del bloc Venus".
Per la seva banda, habitants dels pisos ocupats s’han concentrat aquest dilluns davant del consistori, per reclamar solucions davant els desnonaments imminents. Alerten que no tenen cap altre sostre sota el qual refugiar-se i asseguren que pensen resistir als pisos, tot i que la policia els ordeni marxar. Jéssica Blázquez ha comentat que espera desnonament per al 10 de desembre. "Els pisos van estar buits durant set anys i moltes famílies hi vam entrar perquè necessitàvem sostre per viure", ha esgrimit la noia.
Les resolucions judicials són fruit de les denúncies que, fa anys, va interposar el Consorci de la Mina, un ens en el qual participen la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià i la Diputació. Els ocupants reben el recolzament del Sindicat d’Habitatge de la Verneda i el Besòs. Afirmen que el consorci va arribar a prometre a diverses famílies ocupants que podrien regularitzar la seva situació mitjançant lloguers socials. No obstant, afirmen que l’òrgan va acabar fent-se enrere i que, fa entorn d’un any, els va advertir que tots serien desnonats. A més, remarquen que tenen a càrrec un nombre ampli de menors.
"Hi va haver veïnes que van entregar la documentació per al lloguer social, ¿per què aquest canvi de criteri? Necessitaven el lloguer en fa un, dos o tres anys, i també ara", ha brandit Víctor, del Sindicat del Besòs. Al seu torn, ha defensat que la demora a posar fi a l’agonia de Venus no és fruit de l’ocupació massiva del 2017. "Els veïns de Venus havien de pagar per reallotjar-se i, quan s’ocupen els blocs, ja no estaven pensats per a ells", ha argumentat. Durant tots aquests anys, els afectats de Venus han evitat entrar en conflicte pels pisos en litigi, sense reclamar-los com a propis ni tampoc recolzant els ocupants en públic.
Assalt simultani
Tots els domicilis ocupats es van assaltar entre una tarda i una nit de juliol del 2017. Va passar un mes després que els Mossos d’Esquadra desmantellessin una trama per la qual es va confiar la vigilància de 144 pisos deshabitats a la Mina al capitost d’una família que ha encaixat detencions i condemnes per controlar part del tràfic de drogues al barri. Els congregats aquest matí davant de l’ajuntament han negat que l’ocupació massiva es desencadenés perquè es destapés la concessió irregular de la seguretat dels domicilis buits. El 2020, l’Audiència de Barcelona va declarar culpable de prevaricació un extinent d’alcalde del PSC de Sant Adrià, Juan Carlos Ramos, per donar sobres amb diners a Ángel Amaya, conegut com el Tío Cristina i patriarca de Los Manolos.
- Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si compleixes aquests requisits, la Seguretat Social et deu molts diners»
- Desallotgen per emergència el bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona
- Sospiten del responsable d'una canera amb gossos en mal estat a Cassà i descobreixen un cultiu de marihuana a sota terra
- La séquia Monar deixarà de regar les hortes de Santa Eugènia i Salt
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- Míchel, un minut, si us plau!
- Paz Padilla trenca el silenci i deixa mut ‘El Hormiguero’: “Vaig patir un abús i mai no ho vaig explicar per vergonya”
- Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines