Exposició
Les fabuloses finestres de Gaudí
Una mostra al Palau Güell de Barcelona, impulsada per YKK AP, explora la connexió entre edifici i ciutat a través de les creacions del genial arquitecte.
Dúnia Drudis Picazos
"Les finestres són un element crucial en l’arquitectura", assegura Ayano Kikuchi, comissària principal de l’exposició ‘Gaudí: Finestres al Futuro’. La mostra se situa al Palau Güell de Barcelona i estarà disponible fins al 25 d’octubre com un dels actes centrals de l’Any Gaudí 2026, que commemora el centenari de la mort de l’arquitecte. L’exhibició s’ha realitzat de forma conjunta amb l’empresa japonesa de productes arquitectònics YKK AP.
"L’arquitectura no pot funcionar sense finestres", il·lustra la comissària. D’aquesta manera, el projecte compta amb diferents àmbits d’exposició que permeten donar una visió completa a l’obra de Gaudí, explorant els diferents edificis dissenyats per l’arquitecte.
L’espai principal de la mostra és les golfes, que es divideix en quatre àmbits, unint les explicacions més tècniques amb recursos interactius i visuals. Les finestres s’entenen com un element que crea una connexió entre l’edifici i la ciutat. D’aquesta manera, la primera part de l’exposició posa èmfasi en les façanes d’algunes de les obres més destacades de Gaudí, com la Casa Batlló, la Sagrada Família o la Colònia Güell.
Seguint el recorregut, la mostra segueix amb un mapa genealògic de disseny de les finestres de Gaudí, on es reuneixen tots els recursos més interactius. "L’arquitecte volia que la gent interaccionés amb els elements, no només veure’ls", explica el director del Palau Güell, Guillem Mundet. Així, els assistents poden tocar i jugar amb alguns materials, com els vitralls o recreacions de les finestres en un racó que el director bateja com a ‘toca-toca-toca’. "Aquest espai permet trencar aquesta barrera del que no es pot fer normalment: palpar els vitralls i materials", explica Mundet. "Gaudí volia tornar a l’originalitat", argumenta Kikuchi.
D’aquesta manera, el tercer espai de l’exposició pretén servir d’inspiració. Maquetes, pomos, fusteria i vitrales: tots aquests elements es combinen per oferir als espectadors una visió que els permeti valorar la creativitat de l’arquitecte. "Per crear noves finestres, podem observar les de Gaudí", resumeix la comissària.
L'últim espai és una interacció digital per experimentar com canvia l'espai en funció de la llum que entra per les finestres. Això s'observa a partir d'un sistema informatitzat que permet crear diferents focus amb diferents formes i colors als vitralls.
¿Què pensaria una persona de l’època que passés pel carrer o entrés? Era una cosa totalment nova, propi del geni de Gaudí. En el seu moment eren coses que no s’havien vist mai", relata el director Mundet. La mostra vol explicar precisament aquesta idea: la innovació dels elements que dissenyava l’arquitecte i que avui dia continuen sorprenent. La mostra es porta a terme en un espai dissenyat pel mateix arquitecte.
- Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si compleixes aquests requisits, la Seguretat Social et deu molts diners»
- Desallotgen per emergència el bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona
- Sospiten del responsable d'una canera amb gossos en mal estat a Cassà i descobreixen un cultiu de marihuana a sota terra
- La séquia Monar deixarà de regar les hortes de Santa Eugènia i Salt
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- Míchel, un minut, si us plau!
- Paz Padilla trenca el silenci i deixa mut ‘El Hormiguero’: “Vaig patir un abús i mai no ho vaig explicar per vergonya”
- Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines