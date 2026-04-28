La línia V5 del bus amplia el seu recorregut fins a la Marina del Prat Vermell
Glòria Ayuso
El barri de la Marina del Prat Vermell creixerà amb més de 30.000 veïns, a més de les persones que acudiran a treballar. A mesura que s’edifica al vessant sud-oest de Montjuïc, i mentre es treballa a concretar una nova línia de bus exprés que unirà el barri amb el centre de la ciutat, Transports Metropolitans de Barcelona ha optat per allargar la línia V5 perquè pugui oferir-li servei. La línia V5 tenia inici i final al carrer Mare de Déu del Port i es dirigia cap a les Corts per acabar a l’avinguda Pedralbes. Ara, TMB allarga el seu recorregut dos quilòmetres i des de Mare de Déu del port segueix pel carrer Foc i el passeig de la Zona Franca, fins al carrer Motors, on continua fins al carrer Acer, on se situa el nou origen i final de línia. El recorregut ascendent el realitza per Cal Cidó i de nou el passeig de la Zona Franca. D’aquesta manera, incorpora vuit noves parades, mentre que anul·la tres del seu antic recorregut.
La línia va transportar 2,5 milions de passatgers el 2025, amb prop de 9.000 validacions els dies laborals. La prolongació de la línia suposarà més autobusos circulant i una capacitat més gran d'una ruta amb molta demanda en hores punta. Al barri arriben la línia de bus exprés X3, que connecta amb el Paral·lel, i la línia L10 sud de metro.
- Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si compleixes aquests requisits, la Seguretat Social et deu molts diners»
- Desallotgen per emergència el bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona
- Sospiten del responsable d'una canera amb gossos en mal estat a Cassà i descobreixen un cultiu de marihuana a sota terra
- La séquia Monar deixarà de regar les hortes de Santa Eugènia i Salt
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- Míchel, un minut, si us plau!
- Paz Padilla trenca el silenci i deixa mut ‘El Hormiguero’: “Vaig patir un abús i mai no ho vaig explicar per vergonya”
- Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines