Ànsies de coneixement
Pilar, la universitària sexagenària amb un expedient brillant: «Si creuen que poden enriquir-se, que no ho dubtin»
Va deixar la seva vida professional anterior i es va matricular a la UVigo, on ha superat amb altes qualificacions el grau en Turisme. Després de rebre premis com el d’excel·lència acadèmica i l’extraordinari, ara cursa un màster i el seu desig és continuar formant-se i contribuir amb el seu coneixement a la societat
Javier Fraiz
«Cal entregar-se al 100% i creure fermament que pots aportar. Les persones no tenen límits, ¿per què haurien de parar a una edat? En la nostra societat, tot s’ha allargat molt, i el nostre intel·lecte va per davant del cicle vital del nostre cos», reivindica Pilar Aurora Araújo, una alumna destacada del campus universitari d’Ourense. Aquesta dona sexagenària, una filla d’emigrants nascuda a Alemanya i establerta a Ourense des dels 13 anys, va decidir deixar la seva vida professional anterior –en el camp del secretariat d’alta direcció i de l’administració comercial, per al qual comptava amb una FP superior–, i es va graduar en Turisme amb un currículum brillant. «El destí no està marcat, ho escriu cada un. Som un full en blanc que anem escrivint amb les decisions que prenem», reflexiona.
Els seus mèrits i qualificacions li han reportat un premi extrardinari de carrera i d’excel·lència acadèmica, dos reconeixements atorgats per la UVigo. El 2025 també va rebre el guardó José Manuel Pérez Canal del campus d’Ourense, per la seva feina de final de grau sobre un nou model de turisme per al rural i les zones de muntanya de Galícia. «Rebre premis no és un objectiu en si mateix, sinó una espècie de certificat de garantia sobre una sèrie d’aptituds, valors i capacitat de resposta davant certes exigències», valora aquesta alumna.
Amb un ampli espectre d’inquietuds professionals i intel·lectuals, des de la faceta artística i creativa —pinta i escriu—, fins al domini de diversos idiomes, que va perfeccionar a l’Escola Oficial d’Idiomes, i que estima com una oportunitat per conèixer cultures diverses, la carrera de Turisme li va cridar l’atenció a l’hora de triar títol, perquè encaixava amb aquests gustos i interessos.
«Vaig veure que omplia les meves ànsies. Estudias història, geografia, idiomes, administració, comptabilitat, estadística, dret...T’aporta una visió molt global, que és el que es necessita a l’hora de prendre decisions amb un estudi holístic, tant en una empresa com en una administració pública. Surts molt ben preparada», remarca. La Pilar comparteix una anècdota sobre el perquè de la seva decisió. Davant de l’etapa universitària, va veure en una ocasió una orla d’estudiants i del professorat de Turisme i, al contemplar aquella imatge cerimoniosa, es va dir: «Això és per a mi».
El turisme és un sector molt important a Espanya, «amb un pes rellevant dins del PIB i una gran perspectiva de futur», enllaça. Des d’un punt de vista local, un dels desafiaments dels professionals, segons la seva opinió, és saber «enllaçar el ric patrimoni que tenim a Galícia i a la província d’Ourense amb el turisme, per diferenciar-lo dins de l’oferta a nivell internacional».
La importància a nivell turístic del llegat cultural de Galícia
«La marca internacional de Galícia està relacionada amb el Camí de Santiago i amb la nostra gastronomia. Crec que hauríem de donar a conèixer més el nostre patrimoni enfocant-lo en els nostres orígens històrics. El que distingeix un territori a nivell turístic és la diferenciació. Quan un turista ve ha de saber perfectament que és en un lloc diferent d’altres. A Ourense ens diferencia l’ús de l’aigua que s’ha fet des de l’antiguitat a les comunitats, des de temps anteriors a l’arribada dels romans», explica Araújo. «Crec que és possible enriquir l’experiència d’un pelegrí, gràcies al nostre ric llegat cultural des d’abans del segle I, a més del bonic paisatge i la naturalesa que tenim», completa.
Després d’haver obtingut el grau, que la faculta a més per ser guia –en el seu cas, gràcies al seu bagatge lingüístic, en alemany, anglès i gallec–, i després d’una experiència de pràctiques a l’Institut Ourensán de Desenvolvemento Econòmic (Inorde),La Pilar estudia en el curs actual el màster en Direcció i Planificació a Turisme d’Interior i Salut, un títol de 60 crèdits ECTS que s’imparteix a la facultat d’Ourense de Ciències Empresarials i Turisme.
Intensifica la seva formació per satisfer dues metes alhora –«d’una banda, uns objectius professionals i, de l’altra, els intel·lectuals»–, amb el compromís personal, afegeix, que el seu aprenentatge «repercuta positivament en la societat. Crec que tots podem aportar amb el nostre gra de sorra, i jo considero que estic en la millor etapa de la meva vida, perquè puc dedicar-me 100%, a temps complet», explica. Casada i amb dos fills, de 37 i 27 anys, elogi el recolzament que ha rebut de la seva família, «i la inspiració que són per a mi».
Araújo se sent afortunada de poder estudiar al campus d’Orense i en una universitat de la qual aquesta dona és partícip en diferents òrgans, com el claustre o el Consell de Campus. La Pilar ressalta la «qualitat» i «excel·lència» de la formació, de les línies investigadores i del nivell acadèmic dels estudiants. «A més, un altre aspecte molt positiu és l’acollidora que és la gent a Ourense. Venen estudiants de diferents països i ho valoren de manera molt positiva», afegeix.
Ella atresora una experiència vital que encara està per llaurar en el cas de bona part de l’alumnat, que amb prou feines s’endinsa en la vintena. Però Pilar considera positiu compartir etapa acadèmica amb alumnes d’altres generacions: «L’intercanvi d’experiències és molt enriquidor. En un grup, en un equip, la diversitat de diferents personalitats resulta molt enriquidora. He tingut la sort de comptar amb companys amb qui hem col·laborat, ens hem respectat mútuament i enriquit molt», exposa.
La seva història demostra que mai és tard, que l’edat no importa. La Pilar anima persones que, com va fer ella al seu dia, mantinguin la inquietud i el somni de tornar a l’etapa formativa. «Si tenen la idea que poden enriquir-se i aportar, que no ho dubtin».
- Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si compleixes aquests requisits, la Seguretat Social et deu molts diners»
- Desallotgen per emergència el bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona
- Tanca la Fonda d’El Foment de Girona per 'la manca de personal
- Sospiten del responsable d'una canera amb gossos en mal estat a Cassà i descobreixen un cultiu de marihuana a sota terra
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Una trentena de voluntaris recuperen feixos de posidònia a Llançà arrossegats pels temporals
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- Ja ha entrat en vigor: El nou requisit de la UE per als amos de gats i gossos ja és obligatori