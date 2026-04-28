Fenomen històric
Primer simulacre de l’eclipsi total
Aquesta setmana el Sol seguirà un recorregut similar al del 12 d’agost, per la qual cosa els astrònoms conviden a aprofitar per buscar un lloc des d’on es vegi cap al tard i assegurar la visibilitat.
El tercer pas és preparar la logística, sobretot, una protecció adequada per a la vista
Com que el fenomen passarà cap al tard, cal buscar llocs que estiguin orientats cap a l’oest
S’ha d’assegurar que una muntanya, un edifici, un arbre... no tapi el moment àlgid
Valentina Raffio
Espanya es prepara per viure aquest any l’"eclipsi del segle". El 12 d’agost del 2026, en una privilegiada franja de la península Ibèrica i tot l’arxipèlag balear es podrà presenciar el primer eclipsi total des de 1912. A la resta del país aquest fenomen es veurà de manera parcial però no per això menys espectacular. Les expectatives són altes i, potser per això, són molts els que a menys de sis mesos de l’esdeveniment acceleren els preparatius per poder disfrutar d’aquest espectacle còsmic que, a més, inaugura la tríada d’eclipsis ibèrics que es registraran en els pròxims anys a Espanya. Una de les dates clau d’aquest procés es viurà entre avui i dijous, quan tindrà lloc el primer simulacre de l’eclipsi que permetrà comprovar la visibilitat de l’esdeveniment des de diferents punts del territori.
¿Per què parlem de simulacre? Segons els astrònoms, a finals d’aquest mes el Sol seguirà un recorregut molt similar al que es registrarà el 12 d’agost durant l’eclipsi. Això es deu al fet que la coreografia solar segueix un patró simètric i cíclic al llarg de l’any que fa que el Sol se situï a diferents altures durant el seu recorregut. Entre el solstici d’hivern i el d’estiu, l’astre rei arriba cada dia a una altura aparent més elevada al cel i puja fins a arribar al seu màxim entorn del solstici de finals de juny. Després, a partir d’aquell moment, va descendint gradualment fins a arribar al seu punt més baix en el solstici d’hivern. I és allà, en aquest recorregut, on els experts assenyalen que hi ha diverses "dates bessones" en les quals el Sol fa itineraris gairebé idèntics, tot i que en èpoques de l’any molt diferents.
El mateix lloc al cel
Entre aquest 28 i el 30 d’abril, així com en dates veïnes, el Sol ocuparà el mateix lloc al cel i seguirà exactament la mateixa trajectòria que durant l’eclipsi del 12 d’agost. Aquesta casualitat còsmica, que molt possiblement passarà desapercebuda durant gran part de la jornada, cobrarà especial importància durant el capvespre. Això es deu al fet que, segons indiquen els models, l’eclipsi de l’agost tindrà lloc al voltant de les vuit de la tarda, quan el Sol s’estigui ponent molt a prop de l’horitzó. Aquesta peculiaritat obliga a buscar llocs on no només es pugui veure l’horitzó oest aclarit sinó que, a més, també permeti veure l’esfera solar sense obstacles durant els minuts més màgics del fenomen. Perquè altrament, arribat el dia, podria donar-se el cas que una muntanya, un edifici, un arbre o un obstacle de qualsevol tipus podrien tapar el moment àlgid de l’eclipsi.
És per això que, per evitar disgustos d’última hora, els astrònoms conviden a aprofitar la coincidència còsmica d’aquest abril per sortir a la caça del capvespre perfecte per assegurar l’espectacle del 12 d’agost.
L’eclipsi total del 12 d’agost serà visible en tota la seva esplendor en una àmplia franja de la Península i a les Balears. Les persones que aquell dia siguin a les zones més afavorides per veure el fenomen, que s’estenen en una corba que va de Galícia a Catalunya i passa per capitals de província com la Corunya, Oviedo, Lleó, Bilbao, Saragossa, València i Tarragona, podran presenciar l’ocultació completa del sol darrere la silueta de la Lluna. Fora d’aquesta franja, en ciutats com Barcelona, Madrid i Sevilla, l’eclipsi es percebrà de manera parcial. En els dos casos, per disfrutar de l’eclipsi i, sobretot, per portar a terme el simulacre, els passos són els mateixos.
El primer pas és buscar un lloc orientat a l’oest amb vistes clares cap a l’horitzó. El Govern ha llançat la web www.trioeclipses.es i la Generalitat el portal eclipsicatalunya.cat per identificar quins són els millors llocs per disfrutar d’aquest fenomen. L’Institut Geogràfic Nacional (IGN), per la seva banda, ha habilitat una plataforma per visualitzar la visibilitat de l’eclipsi des de qualsevol punt d’Espanya. Aquesta eina permet saber si l’elevació del terreny coincideix amb la línia de visibilitat de l’eclipsi i si el fenomen es pot observar des d’un determinat punt.
Grans ciutats
Una vegada identificades les zones on el relleu permet veure de manera clara la posta de sol sobre l’horitzó, el segon pas del simulacre és buscar un lloc elevat i assegurar que, més enllà de les muntanyes, no hi ha més obstacles a la vista. Això és especialment important a les grans ciutats ja que la presència d’edificis, arbres i mobiliari urbà podria tapar la vista del sol en el moment exacte en què es produeix l’eclipsi. El tercer pas és anar preparant la logística de l’esdeveniment i, sobretot, les mesures de seguretat per observar l’eclipsi. El Consell General de Col·legis d’Òptics (CGCOO) recorda que per observar aquest fenomen es requereix la "utilització d’una protecció visual adequada" com és el cas d’"ulleres homologades" ja que, altrament, "mirar directament el Sol pot provocar cremades a la retina i altres lesions oculars greus".
De cara al simulacre, Joan Anton Català Amigó, divulgador astronòmic i autor del llibre L’eclipsi del segle, aconsella buscar un lloc amb bona visibilitat de l’horitzó oest, situar-se d’esquena cap al tard a l’hora de l’eclipsi, mirar a terra i fixar-se en com es projecta l’ombra. "Si aconseguim veure la nostra ombra de manera clara significa que no tenim obstacles en l’horitzó, que el Sol és visible i que la zona és apta per veure l’eclipsi", assegura.
L’últim pas, només per als més apassionats, és posar en marxa els preparatius per caçar la fotografia perfecta de l’eclipsi. Ja hi ha fotògrafs i aficionats que estan calculant els punts exactes en els quals la trajectòria d’aquest fenomen, que s’allargarà durant gairebé quatre hores i mitja, es creuarà amb la silueta de monuments emblemàtics de diferents punts de la geografia espanyola. El simulacre d’aquest abril també serà clau per identificar des de quins llocs cal capturar la instantània perfecta per immortalitzar aquest moment històric que no tornarà a repetir-se amb la mateixa magnitud fins al 2053.
