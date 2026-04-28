Jornades per la pau
Tom Kucharz, investigador social: "Hi ha un declivi en l’hegemonia dels Estats Units des de fa 15 anys"
El periodista i investigador social, membre d’Ecologistes en Acció i especialista en geopolítica, analitza el paper de les grans corporacions i les institucions internacionals en un context marcat per l’auge dels conflictes armats
Kucharz participa aquest dissabte en les II Jornades per la Pau organitzades per Mallorca per la Pau
Gemma Barra
El títol de la seva ponència és "Desarmar el negoci de la guerra: per una geopolítica de la pau", ¿qui es beneficia de la guerra?
Molts actors del poder econòmic i financer, començant per les grans empreses armamentístiques. El 65% de les armes que els estats membres de la Unió Europea compren amb diners públics són dels Estats Units. Les importacions d’armes s’han duplicat en els últims 3 anys i la despesa militar ha fet un salt qualitatiu. També els combustibles fòssils, cosa que s’està veient amb la guerra de l’Iran i l’estret d’Ormuz, però també es va veure en la invasió russa d’Ucraïna: les grans empreses petrolieres i de gas tenen uns beneficis importantíssims i els estats no hi intervenen. Llavors, amb aquest lliure mercat apugen els preus i qui els paga són les majories socials, les classes treballadores. No només són combustibles, també és la indústria agroalimentària o la tecnològica. Per exemple, Palantir és una empresa tecnològica enormement perillosa amb un vincle amb l’Administració dels Estats Units i involucrada ja en contractes públics del Ministeri de Defensa d’Espanya; està darrere d’alguns drons assassins, dels sistemes de software que busquen objectius militars a Gaza i de la cerca de persones per part del Servei d’Immigració i Control de Duanes dels EUA (ICE).
Llavors, ¿en els conflictes pesa més el factor econòmic o l’ideològic?
Hi ha un declivi en l’hegemonia dels Estats Units des de fa, més o menys, 15 anys. Per solucionar aquest declivi, que està amenaçat per la Xina, plantegen tres opcions: el sector lligat al MAGA se centra únicament en la reconstrucció de l’economia dels Estats Units; un altre planteja que s’han de replegar els fronts de Rússia, Ucraïna i de l’Orient Mitjà i centrar-se en la confrontació militar amb la Xina, i l’últim, que és del trumpisme, diu que cal involucrar-se en totes les guerres possibles. Hi ha una part ideològica enormement complexa, amb un component supremacista, en termes de la raça blanca sobre altres races humanes, i un component religiós, tant catòlic com sionista, molt fort contra l’islam. També hi ha un component patriarcal amb uns càlculs ideològics i polítics molt clars.
¿És necessària una guerra per establir l’ordre mundial?
Per a mi un element fonamental és la base material de les guerres. Hi ha un component obvi si mirem una mica enrere: la primera guerra del Golf a Kuwait el 1990, la segona guerra del Golf contra l’Iraq el 2003 i ara, per a aquesta tercera guerra del Golf contra l’Iran, té a veure amb el control sobre el flux dels combustibles fòssils. Llavors, per a mi el context actual de guerra i les condicions geopolítiques no es poden entendre sense atendre aquesta crisi material de fons, que és l’esgotament. Ja hem sobrepassat, des de fa temps, el consum de les reserves constatades pel que fa al petroli i molts altres recursos es van esgotant. Des d’un punt de vista antimilitarista i pacifista, per descomptat que la guerra no és necessària: hem de buscar vies diplomàtiques, vies de seguretat no militaritzada. Però efectivament, des de les classes dominants, per mantenir el mode de vida imperial, aposten per les guerres i pels recursos per mantenir, ja no només la seva sobirania, sinó un mode de vida que només beneficia uns pocs per al patiment d’unes majories socials.
¿Si cessessin els conflictes seria possible establir una certa justícia climàtica?
En aquests últims 500 anys hi va haver conflictes armats, hi va haver guerres, disputes pels recursos i Europa i, concretament Espanya, hi va tenir un paper imperialista i colonialista molt determinant. Per això jo sempre insisteixo que el paper colonial i imperialista d’Espanya no ha acabat, ha mudat les seves formes. Ja no hi ha colònies, ja no hi ha sistema d’esclavitud, però sí que hi ha altres formes de violació sistemàtica dels drets humans en tercers països per la presència de les empreses transnacionals espanyoles o per l’explotació dels recursos. Espanya, quan va ser poder colonial imperial, també va generar genocidis en altres parts del món com, per exemple, a l’Amèrica del Sud. I aquests genocidis ni van ser reconeguts ni es va fer justícia. Això implicaria reconèixer responsabilitats històriques i també suposaria reduir de manera radical el consum als països desenvolupats. Avui vivim com si tinguéssim diversos planetes, i això és inviable.
¿Com valores el paper d’Espanya en els conflictes bèl·lics?
Tristament, el no a la guerra de Pedro Sánchez es refereix únicament al fet de la invasió il·legal dels Estats Units i Israel a l’Iran, però no es refereix al règim de guerra en si. No s’ha oposat a tots els plans bel·licistes de la Unió Europea i no s’ha oposat als últims plans de l’OTAN. No hi ha un debat intern real al PSOE de replantejar-se la pertinença a l’aliança de guerra. Efectivament, era molt important que un cap d’Estat digui al món "no a la guerra", però si al mateix temps no actues per complir el dret internacional, ho continues permetent. Aquest tema ni tan sols era als acords de coalició, és a dir, no era a l’acord Podem-PSOE i tampoc era a les polítiques exteriors ni de defensa de Sumar amb el PSOE.
Finalment, ¿com pot enfrontar-se la ciutadania a aquest escenari tan complex?
El primer que hem de fer és organitzar-nos en comunitat, recuperar aquest esperit comunitari. El que està clar és que vindran més conflictes pels recursos. En aquest escenari de convulsió no podrem enfrontar-nos-hi sols, només podrem fer-ho en comunitat. Això significa reforçar els treballs comunitaris i les associacions veïnals. Hem d’estar més units, més solidaris, cooperar entre nosaltres i enfortir els llaços comunitaris. I després, en segon lloc, mobilitzar-nos. Hem demostrat en moltes ocasions l’esperit pacifista i antimilitarista de la societat. Això ho hem de treure al carrer una vegada i una altra. La resiliència es construeix amb una economia local, coneixent i depenent dels nostres territoris. Hem de conservar i protegir els nostres ecosistemes, perquè sense natura no hi ha economia i sense natura no hi ha vida.
- Milers de persones fan cua a la Devesa per participar al macrocàsting d'«Enredados»
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si compleixes aquests requisits, la Seguretat Social et deu molts diners»
- Desallotgen per emergència el bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona
- Mor un home de 33 anys electrocutat mentre descarregava un camió grua a Roses
- Tanca la Fonda d’El Foment de Girona per 'la manca de personal
- Per què molts carrers de Girona han quedat col·lapsats de trànsit?
- Un dels actuals monstres del ciclisme és a Girona entrenant