Mobilitat segura
Més de 580.000 vehicles sortiran de Barcelona pel pont del Primer de Maig
Trànsit instal·la 100 km de mesures especials, com més carrils, i 1.365 Mossos faran 1.029 controls
Germán González
Amb motiu del pont del Primer de Maig, el Servei Català de Trànsit (SCT) i els Mossos d'Esquadra han establert un dispositiu especial de control del trànsit davant un increment dels desplaçaments. Es calcula que entre les 12.00 hores del dijous 30 d’abril i les 15.00 hores del divendres 1 de maig sortiran de l’àrea metropolitana de Barcelona prop de 580.000 vehicles. A més, entre les 12.00 i les 24.00 hores del diumenge 3 de maig, tornaran cap a la zona d’influència de la capital catalana uns 280.000 vehicles.
L’objectiu del dispositiu és minimitzar les possibles afectacions a la circulació i vetllar per la seguretat viària dels usuaris, segons Trànsit. A més, assenyalen que aquesta operació, amb la primavera ja avançada, marca la transició entre la mobilitat hivernal i la pròpia de l’estiu, ja que la temporada d’esquí ha finalitzat i l’augment de les temperatures afavoreix un increment dels desplaçaments, especialment cap a destinacions costaneres i zones d’interior.
Per això, Trànsit demana extremar la precaució durant l’operació sortida, especialment en els desplaçaments cap a la Catalunya Central, davant la previsió de pluges intenses al llarg de demà dijous, que ha suposat l’activació de l’alerta INUNCAT per part de Protecció Civil.
Aquesta situació pot afectar la mobilitat i les condicions de conducció, amb possibles dificultats a la xarxa viària. Per aquest motiu, es demana reduir la velocitat, augmentar la distància de seguretat, evitar frenades brusques i maniobres sobtades, i informar-se prèviament de l’estat del trànsit abans d’iniciar el desplaçament.
En l’operació sortida, les franges horàries que poden registrar més mobilitat i possibles problemes de circulació són el dijous 30 d’abril, de 14.00 a 20.30 hores, i el divendres 1 de maig, de 10.00 a 14.30 hores. Els trams on es preveu una concentració més gran de vehicles són: AP-7 Castellbisbal – Gelida – Sant Sadurní d’Anoia, sentit sud; AP-7 Barberà del Vallès - La Roca del Vallès - Llinars del Vallès, sentit nord; B-23 El Papiol, enllaç amb l’AP-7; B-30 Cerdanyola del Vallès, tots dos sentits; C-17 Parets del Vallès, sentit sud; C-33 Montcada, sentit sud; C-58 Barcelona – Ripollet, tots dos sentits; C-65 / C-31 Santa Cristina d’Aro, sentit platges, i N-340 El Vendrell, sentit sud.
Els trams més complicats en el retorn del 3 de maig, de 17.00 a 22.00 hores, són: AP-7 Sant Celoni – Llinars del Vallès – La Roca del Vallès, sentit sud; AP-7 Vilafranca – Sant Sadurní d’Anoia – Martorell, sentit nord; C-31 Llagostera – Platja d’Aro, sentit AP-7; C-32 Viladecans – Sant Boi de Llobregat, sentit nord; C-32 Montgat i Mataró; C-33 Barcelona – Montcada i Reixac; C-65 / C-31 Santa Cristina d’Aro, sentit AP-7; C-35 Llagostera, sentit AP-7; C-55 Castellbell i el Vilar, sentit sud, i N-340 Coma-ruga i El Vendrell.
Per al control i seguiment del trànsit, Trànsit disposa d’un equip tècnic en una sala central amb el suport d’efectius Mòbils d’Informació Viària i els mitjans aeris: un avió bimotor i dos helicòpters.
Més controls
Els Mossos desplegaran un dispositiu especial per a la vigilància i control de les carreteres catalanes per garantir la seguretat viària i evitar víctimes mortals o ferits greus. Per això s’establiran controls específics, a més de garantir la fluïdesa del trànsit. En els quatre dies del dispositiu, 1.365 efectius de la divisió de Trànsit dels Mossos es desplegaran en vies de màxima mobilitat i en les secundàries, així com en els punts de més circulació. Es faran 1.029 controls, dels quals 310 seran d’alcoholèmia i drogues; 176 controls de seguretat passiva; 165 controls de distraccions; 154 controls de velocitat; 125 controls específics de motocicletes i 99 controls de transports.
Per evitar retencions, Trànsit habilitarà, de manera preventiva, més de 100 km de mesures especials de circulació, ordenació i regulació del trànsit. Una d’elles serà instal·lar carrils addicionals per al retorn de diumenge en diversos trams amb una intensitat elevada de trànsit: a l’AP-7 entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei (enllaç amb la B-23), així com entre Sant Celoni i Montornès del Vallès; i a la C-32 entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat (enllaç amb la B-20).
Addicionalment, tant en l’operació sortida com en l’operació retorn, s’habilitaran altres mesures de regulació viària, com l’obertura de carrils Bus VAO, la priorització de sentits en rotondes i el tancament d’accessos a determinades poblacions en vies com la GI-662, la C-31, la C-65, l'N-4-N5-N-4.
Trànsit també aplicarà les mesures especials per als vehicles pesants, que no podran circular el diumenge 3 de maig a l’AP-7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant, en tots dos sentits, entre les 17.00 i les 22.00 hores. A més, a l’AP-7, en el tram entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès, els vehicles o conjunts de vehicles destinats al transport de mercaderies amb una massa màxima autoritzada (MMA) superior a 7.500 kg hauran de circular obligatòriament pel carril dret i no podran efectuar avançaments. Aquesta mesura s’aplicarà en tots dos sentits el dijous 30 d’abril, entre les 17.00 i les 22.00 hores; el divendres 1 de maig, entre les 10.00 i les 14.00 hores; i el diumenge 3 de maig, entre les 17.00 i les 22.00 hores.
Pel que fa als trams amb carrils habilitats en sentit contrari a l’habitual (carrils addicionals), els vehicles de més de 7.500 kg de MMA, a més de tenir prohibit avançar, hauran de circular a una velocitat màxima de 80 km/h. Per a la resta de vehicles, com turismes i motocicletes, la velocitat màxima es reduirà de 120 km/h a 100 km/h en aquests trams.
Davant el volum elevat de desplaçaments, Trànsit insta a la prudència i demana als conductors que extremin l’atenció en tot moment per prevenir accidents. En aquest sentit, recorda la necessitat de portar correctament els elements de seguretat passiva; evitar l’ús del telèfon mòbil i d’altres dispositius electrònics durant la conducció; complir els límits de velocitat establerts, i no consumir alcohol abans ni durant la conducció. Així mateix, insisteix en la conveniència de revisar l’estat del vehicle abans de sortir, ja que un manteniment adequat contribueix a reduir possibles incidències a la carretera.
