Enquesta de Freenow
Les aplicacions de taxi eleven la seguretat femenina: el 84% de les passatgeres se senten més protegides
Més de la meitat de les dones usuàries utilitza el servei per evitar situacions d’assetjament al carrer, segons l’estudi Observatori de la Dona Taxista
Glòria Ayuso
El 84% de les passatgeres de taxi se senten més segures en demanar-lo per una app i tenir identificat el conductor. És el que destaca la setena edició de l’Observatori de la Dona Taxista, un estudi que duu a terme precisament la plataforma Freenow. Les dades reflecteixen que el taxi es percep com un mitjà segur, amb més del 40% que el considera l’opció més fiable davant del transport públic o les VTC, segons l’enquesta. Eines com la visualització de la ruta en temps real (18%) i la identificació del conductor (15%) "augmenten la confiança i contribueixen al fet que més dones se sentin segures en els seus desplaçaments", indica l’informe.
El paper del taxi resulta fonamental en la mobilitat de la dona sobretot en les franges horàries nocturnes. Segons l’enquesta, més del 50% de les passatgeres utilitza el taxi per evitar situacions d’assetjament al carrer, reforçant el seu paper com a mitjà de transport segur, tal com destaca Freenow.
Sector masculinitzat
Així mateix, l’Observatori de la Dona Taxista reflecteix, a través d’unes 800 enquestes a taxistes i usuaris a Espanya, altres qüestions sobre seguretat, conciliació i inclusió. El sector continua àmpliament masculinitzat i la percepció és que menys del 15% dels professionals són dones. No obstant això, a sis de cada deu usuaris els agradaria veure més dones taxistes. Tot i que siguin minoria, el 85% de les taxistes indica que se sent ben acollida pels seus companys. I entre els motius per triar aquesta professió hi ha que nou de cada deu destaquen la conciliació entre vida personal i professional com un dels atractius més grans.
Entre les principals accions que proposen per assolir aquest objectiu, el 46% assenyala reduir les barreres d’entrada, com les llicències i els costos, i el 31% aposta per l’impuls de campanyes de comunicació i conscienciació. En aquest sentit, Freenow compta amb un programa per augmentar la presència de dones taxistes a Espanya oferint bonificacions tant a qui les recomana com a les noves conductores que s’uneixen a la seva aplicació. La mesura s’emmarca en un context en què les plataformes competeixen entre si per atreure taxistes, sobretot a Barcelona, on les VTC estan limitades i la futura llei de transport de vehicles de fins a nou places, més coneguda com a Llei del Taxi, podria limitar encara més la seva operativa a l’Àrea Metropolitana.
Garantir la seguretat
L’Observatori de la Dona Taxista permet, segons Freenow, "conèixer la realitat de les taxistes i les passatgeres" per impulsar "mesures que garanteixin la seva seguretat, suport professional i una experiència de mobilitat més inclusiva i fiable", afirma la directora general de la companyia a Espanya, Isabel García Frontera. Aquesta plataforma del taxi, amb seu a Hamburg (Alemanya) però amb una presència important a Madrid i Barcelona, va ser adquirida el passat mes de juliol per la nord-americana Lyft, sumant amb això a l’aplicació més serveis de carsharing, lloguer de cotxes, motos, patinets, bicicletes elèctriques i transport públic.
