Entrevista | Raquel Sáez Mèdium i psíquica
«Ahir em vaig connectar amb la difunta tia Ángela»
"Hi ha un lloc on viuen els morts, i vostè també hi viu"
Raquel Sáez, mèdium i psíquica de referència a Espanya, acaba de publicar Un puente hacia el alma, on reuneix tots els seus aprenentatges sobre el més enllà i ofereix una guia espiritual clara i accessible que aborda, sense por, què passa quan morim i com ens podem preparar en vida perquè aquesta transició sigui amable.
És vostè una mica bruixa?
Jo dic que soc una noia normal, com qualsevol altra persona. El que passa és que tinc un do... millor dit, prefereixo anomenar-ho una habilitat, perquè sembla que siguem quatre elegits o gent especial, quan no és així. És a dir, jo tinc l’habilitat una mica més desenvolupada de poder comunicar-me amb altres dimensions o de poder comunicar-me amb mi mateixa o amb els meus guies, però aquesta habilitat la tenen absolutament totes les persones.
Així els legionaris tenen raó quan canten que la mort no és el final?
És que no existeix final com a tal. La mort només és un canvi de matèria, només s’experimenta amb el cos físic, jo en diria més vida rere la vida. Per a poder entendre-ho tot hem d’anar al principi, que és el que som, perquè si no, no podrem entendre el desenvolupament ni el que en diem final. Entenent que som pura energia, aquesta energia no es mor ni desapareix, sinó que es transforma, va més enllà d’aquesta experiència terrenal. És a dir, aquesta experiència terrenal és una cosa finita, però l’energia és infinita. Quan entenem que la nostra ànima segueix aquest viatge, és quan ens comencem a preguntar per a què som aquí.
Parlant clar: vostè aconsegueix que els morts parlin amb els vius?
Sí. Totes les persones s’han pogut comunicar a través d’un somni, a través d’un dolor, però el que fem els mèdiums amb aquesta habilitat una mica més desenvolupada és poder ajuntar per un moment aquests dos plans, aquestes dues dimensions. Som explicadors d’històries d’amor, sabent que l’amor és la força major. I ho faig donant evidències que jo no podia conèixer, per exemple, les últimes paraules que li va dir al familiar, com va morir, que feien junts...
Perquè no hi hagi dubtes?
El cas més impactant que vaig tenir, va ser el d’una nena de quatre anys que va morir de meningitis, jo no podia saber-ho. Va venir el consultant, vaig veure la seva filla, la qual em va explicar com va morir, el que feia amb la mamà, les galetes exactes que menjava,el que havia comprat el dia anterior quan havia anat al supermercat, un suavitzant que li queia sempre...Després vaig començar a dibuixar, jo faig escriptura automàtica, i em van sortir quatre troncs amb quatre flors a dalt. Jo no sabia molt bé el que estava fent, però ho mostro a la mare, que es queda en silenci i em diu, espera un moment, que t’ensenyaré una cosa. Va marxar i va tornar exactament amb el mateix dibuix que jo havia fet, emmarcat. Era un dels últims dibuixos que va fer la nena quan estava bé. Davant d’això ja no puc dubtar, és un fet que no morim, sinó que seguim el nostre viatge.
Gairebé m’està espantant.
Al contrari. Quan estimem la mort, jo sento que estimem més la vida. Imagini la pau de saber que si un ser estimat marxa, només marxa al seu cos i jo puc continuar comunicant-me amb ell. He tingut pares que m’han dit «jo pensava a marxar amb el meu fill i després de tenir aquesta consulta, ja no l’he pensat més».
És a dir, que hi ha un lloc on viuen els nostres morts?
Sí, i és un lloc on hi vius tu també. L’estrany és que siguem humans. Per què tenim por del que realment som? Perquè no comprenem. I per tots els inputs que ens han posat la por en el cos, fins i tot per la influència de les religions, quan en realitat l’infern no existeix. Existeixen estats mentals, uns llocs que no són tan diferents al planeta Terra, i on continuem exercint una labor, creixent. Aquí venim a experimentar la injustícia i el dolor, i allí estem en un estat de pau i d’amor infinit.
Vostè que té línia directa, parla amb els seus avis morts i amb gent que coneixia?
Els que transcendim hem de treballar molt la desafecció, perquè els que se n’han anat continuen tenint la seva tasca. Però tots estem en comunicació amb ells. Encara que vostè no ho sàpiga, ara mateix tots estem en comunicació amb diferents dimensions. Ens mostren senyals que no arribem a entendre, perquè el llenguatge de l’ànima és un altre, a través de la simbologia.
Ho posen difícil, els morts.
Jo ahir, per exemple, que tenia un dia una mica fluix emocionalment, em vaig connectar amb la difunta tia Ángela i vaig dir, si us plau, tia, proporciona’m un senyal. I, miri, feia molt que jo no somiava amb ella i aquesta nit la vaig poder veure envoltada d’un grup de persones . Allà estava, en un halo de llum. A més, sempre es presenten més joves.
Potser es presenten joves perquè en el més enllà són presumits.
(Riu) No, no, no és així. No tenen un cos per cuidar.
No poden comunicar-se amb nosaltres per si mateixos, sense intermediaris com vostè?
Clar que poden, el que passa és que el mèdium té l’habilitat més desenvolupada com per a poder arribar a entendre’ls i transmetre. Totes les persones en algun moment han rebut algun tipus de comunicació dels seus éssers estimats morts, el que passa és que com no ho entenem. A més, continua havent-hi moltíssim rebuig, abans ens cremaven i ara hi ha els haters és millor negar que això existeix, pel rebuig a la societat. Per això jo dic a la gent que no em cregui, que vagi a un taller d’un mèdium professional i ho experimenti. Ells estan més vius que nosaltres. En un taller a Madrid, va venir una mamà que havia perdut a la seva filla, jo em vaig acostar i vaig veure a la nena al costat, fins la vaig descriure. Transmetia tanta llum i felicitat que la viva semblava la filla.
Uns més que uns altres, imagino
Fins als nou o deu anys d’edat, aquestes capacitats estan molt obertes i els nens es comuniquen, recorden les vides passades, recorden com van triar a la família. Adrián, de deu anys als quatre anyets li va dir a la mamà jo recordo com et vaig triar i per què et vaig triar i tu estaves fent una cueta a la meva germana, una cueta amb aquest color en concret i tenint aquesta conversa en concret. Tot això era informació que no podia saber.
Tot això val també per a les mascotes?
També. Les mascotes també tenen energia, tenen ànima, per tant, quan transcendeixen també estan en comunicació. En una formació a València vaig veure al gosset mort d’un noi que estava fent un exercici i vaig veure al seu gosset, es va comunicar exactament igual que un ser estimat transcendit. És a dir, el retrobament serà per a tots quan hi ha un vincle de molt d’amor, sigui mascota o familiar. El gosset em deia digues-li, si us plau, que continuï fent els viatges que van quedar arraconats, que sempre l’acompanyaré. Llavors m’ensenyava una moto i jo no sabia per què. En dir-ho a l’home, em va explicar que ell sempre feia els viatges amb el gosset al darrere de la moto. Jo no podia saber res d’això!
Quan morim ens retrobem amb tots els éssers estimats?
No és que passi quan transcendim, sinó que ja està passant. Som nosaltres, que estem com amb taps en les oïdes i benes als ulls, no volem sentir ni veure. Ara bé, després, quan transcendim nosaltres, el retrobament es donarà més clarament, perquè serem la mateixa energia. n
