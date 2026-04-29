Estudi de la Fundació Equitat.org
Els alumnes catalans acaben l’ESO amb un nivell insuficient d’anglès malgrat estudiar-lo durant 10 anys a l’escola
Un estudi de la fundació Equitat.org conclou que anticipar l’ensenyament de l’idioma en edats infantils i allargar-la més anys no suposa una millora real: «Sovint es tradueix en un aprenentatge reiteratiu i poc efectiu, que genera frustració i dificulta la gestió pedagògica a les aules»
Helena López
Els alumnes catalans arriben al final de l’ESO amb un nivell insuficient d ’anglès malgrat haver estudiat aquesta llengua durant una mitjana de deu anys al llarg de la seva escolarització. Segons les dades recollides a l’informe‘Por qué nos cuesta tanto el anglès?’ publicat aquest dimecres per la Fundació Equitat.org [ nou nom de la històrica Fundació Bofill], els estudiants obtenen 69 punts en les proves de competències bàsiques d’anglès al finalitzar l’ESO, una puntuació que reflecteix un suspens general en aquesta matèria (es considera que, al ser bàsiques, per aprovar-les és necessari superar el 70).
L’estudi, liderat per Elisabet Pladevall – professora i investigadora en lingüística aplicada, especialitzada en l’adquisició i ensenyament de l’anglès com a llengua estrangera – constata que hi ha una bretxa de desigualtat en l’aprenentatge de l’anglès que es consolida durant l’escolarització – els resultats dels nens de famílies amb menys recursos són pitjors a 4t d’ESO que en sisè de primària – i conclou que el repte no és tant començar abans, sinó «aprendre millor». Recomana consolidar primer el català i el castellà i començar amb l’anglès més tard, més hores i en grups més petits.
«Acumular anys d’ensenyament es tradueix sovint en un aprenentatge reiteratiu i poc efectiu, que genera frustració i dificulta la gestió pedagògica a les aules», adverteix Pladevall, que remarca que és impossible ensenyar bé una llengua estrangera amb les actuals ràtios.
L’experta recomana intensificar l’estudi de l’anglès en cinquè de primària, amb cinc hores setmanals (tres de classes més tradicionals i dues mes lúdiques i incloure la participació dels nens en projectes internacionals).
A ulls de Pladevall, aquest retardar l’ensenyament de l’ anglès – si és que no es fa una immersió completa – serveix també per a les extraescolars. L’experta recomana a les famílies que fan un gran esforç per pagar una extraescolar d’anglès als seus fills d’educació infantil que estalviïn aquests diners per pagar-los un viatge a l’estranger quan sigui més gran.
Les xifres són concloents. L’organització actual no funciona: un 20% de l’alumnat no arriba a l’expressió oral més bàsica, una competència considerada clau en l’aprenentatge d’una llengua estrangera.
L’evolució entre sisè de primària i quart d’ESO mostra, a més, un deteriorament significatiu: el percentatge d’estudiants amb baix nivell d’anglès gairebé es duplica, al passar del 14% al 25%, mentre que l’alumnat amb nivell alt cau del 60% al 46%.
Més enllà de la mala estratègia global, l’autora insisteix que les diferències socials tenen un pes determinant en aquests resultats. Els centres d’alta complexitat obtenen 17 punts menys que els de baixa complexitat en les proves de competències bàsiques: 61 punts davant 78,3. D’acord amb l’informe, l’anglès és la competència bàsica en la qual s’ observen més desigualtats en funció de la complexitat del centre educatiu (per la qual cosa una altra de les mesures que planteja són extraescolars gratuïtes als centres amb pitjors resultats).
De fet, el document posa també el focus en el paper de les activitats extraescolars. Un terç dels nens i adolescents realitza classes d’anglès fora de l’horari escolar, majoritàriament en acadèmies o centres privats. Aquesta situació converteix el domini de l’anglès en una competència que depèn de la capacitat econòmica de les famílies, quan s’hauria de garantir des del sistema educatiu.
Els objectius
Malgrat la preocupant fotografia, l’informe afirma que la millora dels resultats és possible i que Catalunya pot arribar als estàndards fixats pel Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. En concret, planteja com a objectiu que tot l’alumnat arribi, com a mínim, al nivell A2 a primària, al B1 a l’acabar l’ESO i al B2 a batxillerat.
Per aconseguir-ho, el document parteix del context específic català, on l’exposició social a l’anglès és més limitada que en altres entorns, i proposa set polítiques basades en l’evidència científica i en l’experiència de centres educatius i programes ja en funcionament. Mesures que permetrien garantir una millora generalitzada de l’aprenentatge de l’anglès sense dependre dels recursos econòmics de les famílies, defensen. La seva aplicació – calculen – requeriria una inversió estimada de fins a 58 milions d’euros, equivalent al 0,8% de l’actual pressupost d’educació, i podria desplegar-se de forma progressiva.
Millorar la formació permanent
Entre les mesures proposades, l’informe planteja millorar la formació permanent del professorat i recuperar les estades a l’estranger, amb l’objectiu de reforçar les seves competències didàctiques i actualitzar les metodologies d’ensenyament de l’anglès.
El document també proposa crear un programa de mentoria i acompanyament als centres educatius, amb presència quinzenal, per assegurar l’aplicació dels estàndards europeus i millorar les pràctiques a l’aula.
Una altra de les recomanacions és ampliar la presència d’auxiliars de conversa, de manera que tot l’alumnat disposi d’almenys una hora setmanal de recolzament. El desplegament començaria pels centres d’alta i màxima complexitat, on les dificultats en l’aprenentatge de l’anglès són més acusades.
