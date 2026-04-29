Successos
Dos detinguts després d’intentar robar a un ancià amb la perillosa tècnica del "matalleó" a Barcelona

Detenidos por intentar robar a una mujer haciéndole el 'mataleón' en Nou Barris

Agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona detenen a una persona. / Guardia Urbana de Barcelona

El Periódico

Barcelona

Agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona van detenir dilluns a la tarda dos presumptes delinqüents que van intentar robar una cadena d’or a un home gran utilitzant la violenta tècnica del matalleó, en un assalt que va tenir lloc al districte de Ciutat Vella, a la zona de la Gran Via.

La ràpida actuació policial va evitar que els lladres consumessin el robatori i va permetre protegir la víctima, que va ser sorpresa per un dels agressors, que va arribar a immobilitzar-la pel coll amb aquesta perillosa maniobra.

L’anomenat matalleó és una tècnica d’estrangulament que consisteix a abordar la víctima per l’esquena, envoltar-li el coll amb un braç i pressionar les artèries caròtides per tallar temporalment el flux sanguini al cervell, cosa que pot provocar la pèrdua de consciència en qüestió de segons. El seu ús al carrer, convertit en mètode de robatori, resulta especialment perillós i pot causar lesions greus.

Segons la informació policial, els assaltants pretenien arrencar a l’home una cadena d’or, però la intervenció dels agents va frustrar l’atac abans que poguessin endur-se-la. Tots dos van ser detinguts per l’intent de robatori amb violència.

La Fundació Dalí posarà a l'abast de tothom 600.000 captures digitals dels seus fons

ERC insta el Govern a prioritzar la nova escola Castellum i acabar amb els barracons a Sant Julià de Ramis

