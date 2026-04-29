Barcelona s’omplirà de pols del Sàhara aquest dijous: calitja intensa, pitjor aire i baixa visibilitat

La intrusió de pols africana afectarà especialment les persones amb problemes respiratoris

La calitja, la pols en suspensió procedent del nord d'Àfrica, arriba a Barcelona

La calitja, la pols en suspensió procedent del nord d'Àfrica, arriba a Barcelona / Zowy Voeten / EPC

Barcelona es prepara per a un nou episodi de notable concentració de pols del Sàhara en l’ambient, un fenomen meteorològic que, tot i que és relativament freqüent a la conca mediterrània, provoca un empitjorament de la qualitat de l’aire que respirem, així com problemes en el transport, l’agricultura o la producció d’energia solar.

Segons els mapes de previsió de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), la situació a Barcelona i als voltants presenta un canvi clar entre aquest dimecres 29 d’abril i el dijous 30.

Un dimecres més estable

Per a aquest dimecres, 29 d’abril, la previsió mostra una situació relativament tranquil·la a l’àrea de Barcelona. La ciutat apareix en una zona amb baixa probabilitat d’intrusió de pols, amb valors estimats entre el 20% i el 30% que la concentració mitjana diària en superfície superi els 50 µg/m³.

Durant aquesta jornada, la massa principal de pols africana es concentra sobretot al centre i sud de la península Ibèrica, a més d’algunes àrees al sud de les Balears. En el cas de Barcelona, la presència d’aquesta pols en superfície encara és feble.

El dijous augmenta el risc

La situació canvia de cara al dijous 30 d’abril. Les previsions de l’AEMET indiquen que la massa de pols sahariana es desplaçarà cap al nord-est, arribant a Catalunya.

A l’àrea de Barcelona, la probabilitat que la concentració mitjana diària superi els 50 µg/m³ se situa aleshores en un rang aproximat del 40% al 60%, cosa que es considera un nivell de risc significatiu.

Així, aquest dijous els barcelonins es despertaran amb el cel més tèrbol, amb aspecte de calitja, cosa que provocarà efectes com menys visibilitat a la carretera, menys rendiment de l’energia solar en disminuir la radiació que arriba als panells i un empitjorament de la qualitat de l’aire en augmentar la concentració de partícules en suspensió que respirem, cosa que pot ocasionar problemes especialment en persones amb problemes respiratoris.

