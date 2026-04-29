De 55 anys d’edat
Detenen un home amb quatre antecedents per un robatori violent en una botiga de Martorell
El detingut va empènyer i immobilitzar la treballadora mentre li exigia la recaptació de la caixa registradora
El Periódico
Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir, el 21 d’abril, un home de 55 anys com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència i intimidació a Martorell.
Els fets van passar el 10 d’abril, quan es va produir un robatori en un establiment comercial de l’esmentada localitat. L’autor va accedir al local simulant ser un client i hi va romandre durant un període de temps prolongat fent veure que s’interessava pels productes, amb la finalitat d’assegurar-se que no hi hagués altres clients a l’interior.
Un cop el local va quedar sense la presència de terceres persones, l’individu es va dirigir a la zona de caixa, on es trobava la treballadora, a qui va empènyer i immobilitzar mentre li exigia diners de la caixa registradora. A continuació, va sostreure un moneder que contenia la recaptació del dia i va marxar del lloc.
Un cop els agents van tenir coneixement dels fets, van iniciar una investigació amb l’objectiu d’esclarir-ne l’autoria. Entre les gestions practicades, es va recollir la declaració de la víctima, així com el visionament de les imatges gravades pel sistema de videovigilància d’un establiment dels voltants, d’on es va poder extreure una fotografia del presumpte autor, que va ser reconegut per la propietària del local.
Finalment, gràcies a la investigació, els agents van aconseguir identificar el presumpte autor dels fets, que va ser detingut el 21 d’abril. Al detingut, al qual consten quatre antecedents policials per la mateixa tipologia delictiva, va passar a disposició judicial davant el jutjat de guàrdia de Martorell.
