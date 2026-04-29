Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Bloc Ferran PuigPreus lloguer IAPSC RipollFont de la PólvoraSea OtterConcurs Pesca-xefGirocletaFestes de la Santa Creu
instagramlinkedin

Detectats "in fraganti"

Detenen tres persones acusades de cinc robatoris amb força a Badalona i Sant Adrià de Besòs

Un d’ells tenia una dotzena d’antecedents policials, 11 dels quals per fets comesos aquest any

Mossos d’Esquadra durante un registro en Badalona. Foto de archivo / MANU MITRU

Gerardo Santos

Badalona

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Sant Adrià de Besòs van detenir "in fraganti", durant la nit del 22 d’abril, tres persones com a presumptes autores d’un robatori amb força consumat en un centre d’estètica de Sant Adrià de Besòs. Arran d’aquesta actuació, els investigadors van poder vincular els detinguts amb dues temptatives més de robatori amb força comeses aquella mateixa nit en un bar i un herbolari del mateix municipi.

Paral·lelament, la Unitat d’Investigació de Badalona mantenia oberta una investigació per altres robatoris amb força. A conseqüència de les detencions, es va poder relacionar un dels arrestats, de 28 anys, com a presumpte autor de tres robatoris amb violència previs en establiments comercials: dos a Sant Adrià i un a Badalona.

La investigació dels agents de Sant Adrià i les detencions realitzades han permès resoldre un total de cinc robatoris amb força en establiments comercials de Sant Adrià, així com un robatori amb força en un supermercat a Badalona. Tots els fets van tenir lloc durant el mes d’abril d’aquest any.

Els tres detinguts, de 28, 44 i 24 anys d’edat, van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Badalona el 24 d’abril. Un d’ells tenia una dotzena d’antecedents policials, 11 dels quals per fets comesos aquest any.

Aquestes detencions han permès resoldre gairebé la totalitat dels robatoris amb força en establiments comercials que s’estaven produint a Sant Adrià, cosa que, segons la policia catalana, "contribueix a generar un clima de més seguretat entre el teixit comercial del municipi".

RRSS WhatsAppCopiar URL
L'Ajuntament de Girona i les brigades municipals tanquen un acord amb millores salarials

Les escales de la Catedral de Girona homenatjaran l'Any Gaudí per Temps de Flors

La Fundació Jordi Comas Matamala premia trajectòries vinculades al turisme, la cultura i el territori

Identifiquen a Girona la presumpta autora d’una estafa de 40.000 euros a un home de Toledo

Nou conveni d’hostaleria a Catalunya: els cambrers milloraran salaris i augmentaran dies de vacances

Els alumnes catalans acaben l’ESO amb un nivell insuficient d’anglès malgrat estudiar-lo durant 10 anys a l’escola

Previsions astrològiques per Roser Bona de l’1 al 7 de maig de 2026

La UGT i CCOO fixen l'accés a l'habitatge i la lluita contra l'extrema dreta com a prioritats en l'1 de Maig a Girona

