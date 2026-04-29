Detectats "in fraganti"
Detenen tres persones acusades de cinc robatoris amb força a Badalona i Sant Adrià de Besòs
Un d’ells tenia una dotzena d’antecedents policials, 11 dels quals per fets comesos aquest any
Gerardo Santos
Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Sant Adrià de Besòs van detenir "in fraganti", durant la nit del 22 d’abril, tres persones com a presumptes autores d’un robatori amb força consumat en un centre d’estètica de Sant Adrià de Besòs. Arran d’aquesta actuació, els investigadors van poder vincular els detinguts amb dues temptatives més de robatori amb força comeses aquella mateixa nit en un bar i un herbolari del mateix municipi.
Paral·lelament, la Unitat d’Investigació de Badalona mantenia oberta una investigació per altres robatoris amb força. A conseqüència de les detencions, es va poder relacionar un dels arrestats, de 28 anys, com a presumpte autor de tres robatoris amb violència previs en establiments comercials: dos a Sant Adrià i un a Badalona.
La investigació dels agents de Sant Adrià i les detencions realitzades han permès resoldre un total de cinc robatoris amb força en establiments comercials de Sant Adrià, així com un robatori amb força en un supermercat a Badalona. Tots els fets van tenir lloc durant el mes d’abril d’aquest any.
Els tres detinguts, de 28, 44 i 24 anys d’edat, van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Badalona el 24 d’abril. Un d’ells tenia una dotzena d’antecedents policials, 11 dels quals per fets comesos aquest any.
Aquestes detencions han permès resoldre gairebé la totalitat dels robatoris amb força en establiments comercials que s’estaven produint a Sant Adrià, cosa que, segons la policia catalana, "contribueix a generar un clima de més seguretat entre el teixit comercial del municipi".
