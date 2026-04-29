Campanya de Trànsit
La DGT activa l’operatiu especial de l’1 de maig i espera més de 6 milions de desplaçaments
El dispositiu es mantindrà des de les 15.00 hores del dijous, 30 d’abril, fins a la mitjanit del diumenge, 3 de maig
La previsió de moviments diaris, al voltant d’1,5 milions, és lleugerament superior a la registrada l’any passat.
El Periódico
La Direcció General de Trànsit (DGT) activarà des de les 15.00 hores de demà dijous, dia 30 d’abril, el dispositiu de l’Operació Especial 1r de Maig, que es mantindrà fins a les 24.00 hores del diumenge, dia 3 de maig.
Per a aquests dies estan previstos un total de 6.040.000 moviments de llarg recorregut per carretera, xifra inferior a la d’anys anteriors pel fet que el dia 2 de maig, festiu habitual a la Comunitat de Madrid, és dissabte i s’escurça el període vacacional en aquest territori. No obstant això, la previsió de moviments diaris —al voltant d’1,5 milions— és lleugerament superior a la registrada l’any passat.
Per donar cobertura a aquests desplaçaments, la DGT comptarà amb la màxima disponibilitat dels seus recursos humans —agents de l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil, personal dels Centres de Gestió de Trànsit, Unitat de Mitjans Aeris i personal encarregat del manteniment d’equips i de la instal·lació de mesures a la carretera—, que treballaran per facilitar la mobilitat i vetllar per la seguretat.
En aquesta tasca s’utilitzaran tots els mitjans tècnics de què disposa la DGT: radars fixos i mòbils de control de velocitat, a més d’helicòpters, drons i càmeres per controlar l’ús del mòbil i del cinturó de seguretat.
Aquest desplegament permetrà posar en marxa una sèrie de mesures de regulació, ordenació i vigilància del trànsit, amb l’objectiu de gestionar l’important moviment de vehicles que es concentrarà en un període curt de temps, menor que en altres ocasions, i amb orígens i destinacions similars. Aquests dies, els desplaçaments de llarg recorregut conviuran amb trajectes curts, les destinacions principals dels quals seran zones turístiques de costa i litoral —principalment Andalusia i Llevant—, així com zones turístiques de muntanya i segones residències.
Recorreguts alternatius
Per afavorir la fluïdesa a les zones més conflictives, l’operatiu preveu la instal·lació de carrils reversibles i addicionals senyalitzats amb cons, que s’habilitaran en les hores de més afluència circulatòria per alleugerir la congestió incrementant la capacitat de la via i distribuint el trànsit.
A més, es proposaran recorreguts alternatius amb l’objectiu d’alleujar el trànsit pel centre de la península, que serà la zona amb més pressió circulatòria. Aquests itineraris oferiran opcions als conductors que circulin en el sentit de més intensitat de trànsit, però també als que vagin en sentit contrari i puguin resultar "penalitzats" per alguna de les mesures reguladores establertes.
D’altra banda, es paralitzaran les obres a les carreteres, tant per evitar la congestió que poden originar en reduir el nombre de carrils disponibles com per millorar la seguretat viària de conductors i operaris. Així mateix, es limitarà la celebració de proves esportives i altres esdeveniments que suposin l’ocupació de la calçada i es restringirà la circulació de camions en general i dels que transporten determinades mercaderies en certs trams, dates i hores.
Previsió per dies
Les previsions de circulació elaborades per Trànsit indiquen que, des de les primeres hores de la tarda del dijous, dia 30 d’abril, es produiran moviments importants que provocaran intensitats elevades i retencions en sentit de sortida dels grans nuclis urbans, així com a les principals vies d’accés a les zones turístiques de costa, segona residència i muntanya. Les complicacions s’accentuaran a mesura que avanci la tarda per traslladar-se a última hora a les zones de destinació. La franja horària més desfavorable per emprendre el viatge estarà compresa entre les 15.00 i les 23.00 hores.
El divendres, dia 1 de maig, continuarà durant el matí el trànsit intens de sortida dels grans nuclis urbans i a les carreteres d’accés als punts de destinació, especialment al litoral i en zones d’acampada.
En la jornada del dissabte, dia 2 de maig, continuaran les sortides de cap de setmana, tot i que no s’esperen retencions de consideració. A la tarda, s’iniciaran els primers moviments de retorn, que s’aniran incrementant de cara a l’endemà.
A primeres hores de la tarda del diumenge, dia 3 de maig, es preveuen problemes de circulació als principals eixos viaris que canalitzen el retorn. Les retencions probables es concentraran inicialment en autovies i autopistes, per traslladar-se de manera progressiva a l’entrada dels principals nuclis de població. Per aquest motiu, durant la tarda-nit s’instal·laran mesures d’ordenació i regulació a les carreteres de les comunitats d’Andalusia, Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Madrid i Múrcia per afavorir l’entrada de vehicles a les ciutats.
