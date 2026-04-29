Previsió meteorològica
Mitja Espanya en avís taronja: l’Aemet adverteix de pluges intenses i calamarsa aquest dimecres
Les precipitacions seran protagonistes a la major part del país
Andrea Valenzuela García
El pont festiu pel Dia del Treballador s’acosta, ja que arriba aquest divendres 1 de maig, i mentre molts esperen poder gaudir-lo amb un clima més propi de l’estiu, les jornades prèvies arriben amb un temps contrari al que s’anhela.
La situació d’inestabilitat climàtica continua predominant en gran part de la península Ibèrica. Les precipitacions seran fenòmens locals, que poden ser molt intensos; fins i tot s’adverteix de possibles inundacions o esllavissades.
Previsió meteorològica per a aquest dimecres
Aquest dimecres, a la majoria de la Península s’espera una situació climàtica moguda. Durant tot el dia predominaran els cels ennuvolats, excepte al terç oriental, amb un dia una mica més clar.
Les temperatures experimentaran un augment a les Balears, Melilla, el sud-est peninsular i el Cantàbric, però baixaran al vessant atlàntic i en àrees del centre i l’oest peninsular.
Les pluges acompanyen la jornada des de primera hora, quan ja s’han registrat ruixats i tempestes en regions del centre, l’oest i en zones del Cantàbric. Les precipitacions probablement s’intensificaran a partir de les hores centrals i seran generals a la major part del territori, a excepció del litoral mediterrani i l’extrem sud, on són poc probables.
En aquesta segona meitat del dia es preveu que siguin més fortes i que vagin ocasionalment acompanyades de tempestes, calamarsa i ratxes molt fortes de vent en zones de Galícia, el nord-est d’Andalusia, Castella i Lleó, Extremadura, Castella-la Manxa i Madrid.
Avisos de nivell groc i taronja
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha activat fins i tot avisos per a aquest dimecres per intensitat de les pluges a mitja Espanya: de nivell groc a Andalusia, Extremadura, Navarra i el País Basc, i de nivell taronja a Aragó, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Madrid i La Rioja.
L’avís taronja s’activa quan es preveu que les acumulacions de pluja superin els 30 litres per metre quadrat en una hora, cosa que pot suposar un risc important.
Així mateix, l’Aemet demana precaució perquè, a causa de la intensitat puntual de les precipitacions, es podrien produir possibles inundacions i caiguda de branques o objectes.
Dijous més estable
De cara a dijous, l’Aemet anuncia una tendència a una estabilització climàtica. Així i tot, s’esperen cels molt ennuvolats durant les primeres hores, que al nord de la Península poden deixar algun ruixat o tempesta ocasional.
A partir del migdia, podria quedar un cel clar en gran part del territori, excepte als sistemes muntanyosos del nord i a les serres de l’est, on es preveu algun ruixat i tempesta que podria ser puntualment forta.
D’aquesta manera, l’Aemet manté actius els avisos grocs per intensitat de les pluges a Andalusia i Castella-la Manxa.
Els termòmetres, per la seva banda, registraran valors màxims més elevats a la majoria del país, tot i que les mínimes podrien baixar a la meitat oest peninsular.
Pont de Maig inestable
La situació climàtica inestable podria reaparèixer el Dia del Treballador. Tanmateix, algunes zones podrien quedar resguardades del mal temps. Els cels ennuvolats i les precipitacions, en forma de ruixats i tempestes, es preveuen a la meitat oriental peninsular i l’àrea cantàbrica, i també són probables alguns ruixats ocasionals a les Balears i Galícia.
Respecte a les temperatures, els valors probablement augmentaran en gran part del país, excepte al terç oriental peninsular i a les Balears.
El cap de setmana festiu, el clima podria ser més insegur perquè l’Aemet preveu el pas d’un tàlveg, que es refereix a l’ascens de masses d’aire càlid i humit. Això provocaria inestabilitat atmosfèrica, cosa que sovint deriva en tempestes, precipitacions intenses, descens de temperatures i augment de la nuvolositat.
