Sanitat
Espanya suprimeix les caixes grans d’antibiòtics per evitar usos inadequats
L’ús excessiu, incorrecte o incomplet, o l’automedicació sense recepta, és una de les principals causes de l’aparició i propagació de bacteris resistents
EFE
Espanya eliminarà al llarg de l’any vinent set formats grans d’antibiòtics d’ús comú com l’amoxicil·lina o la fosfomicina i comercialitzarà quatre de nous de mida més reduïda per evitar excedents a les llars que puguin conduir a l’automedicació i altres usos inadequats.
Es tracta d’una mesura amb la qual l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) vol fomentar un ús responsable d’aquests fàrmacs adequant-ne els formats a les pautes i recomanacions clíniques habituals sense que això interfereixi en absolut en la seguretat i l’eficàcia dels tractaments.
La raó d’aquesta adaptació, que aquest dimecres entra en vigor mitjançant una resolució del Ministeri de Sanitat, és "principalment de salut pública: el fet que els envasos vinguin amb més antibiòtics fa que de vegades els pacients tinguin la "temptació" d’acabar utilitzant aquelles unitats que els van sobrar, la qual cosa és un risc per a la salut i per a les resistències bacterianes", resumeix a EFE Antonio López Navas, cap de Salut Humana del Pla Nacional davant la Resistència als Antibiòtics (PRAN).
L’ús excessiu, incorrecte o incomplet, o l’automedicació d’antibiòtics sense recepta, és una de les principals causes de l’aparició i propagació de bacteris resistents: cada any, 33.000 persones moren a Europa per infeccions hospitalàries causades per aquests microorganismes, al voltant de 3.000 de les quals a Espanya. Un altre motiu és el mediambiental, ja que impedirà que aquests excedents acabin a les escombraries o al desguàs.
De 30 comprimits d’amoxicil·lina a 20
Segons càlculs de l’agència, als quals ha arribat després d’una anàlisi elaborada amb algunes comunitats, entre el 35% i el 40% de les prescripcions d’antibiòtics incorporen unitats innecessàries. Per impedir que això passi, l’AEMPS ha estat treballant en aquesta adequació —la segona que fa des del 2012, ja que la tendència és cap a pautes cada vegada més curtes— durant més de 15 mesos juntament amb societats científiques, pacients, col·legis professionals i fins i tot la indústria farmacèutica.
La gran majoria de presentacions existents ja s’ajusten a la durada recomanada dels tractaments, però ha detectat set principis actius que es comercialitzen en mides més grans del que cal. En concret: amoxicil·lina en les presentacions de 30 unitats de 1000, 750, 500 i 250 mg; amoxicil·lina amb àcid clavulànic de 30 unitats de 875/125, 500/125 i 250/62,5 mg i la de 100-12,5 mg/mL; fenoximetilpenicil·lina de 40 unitats de 500 mg; cloxacil·lina de 40 unitats de 500 mg; cefuroxima de 20 unitats de 500 i 250 mg; cefixima, 21 unitats de 200 mg; i fosfomicina, 2 unitats de 3 g i 12 unitats de 500 mg.
Els set aniran desapareixent gradualment, sense que es retirin els que ja són presents a les farmàcies comunitàries perquè, al capdavall, apunta López Navas, "continua sent segur i eficaç; l’únic que passa és que hi ha més unitats de les que es necessiten". S’hi incorporaran, a més, quatre formats petits nous: 20 unitats d’amoxicil·lina 250; fenoximetilpenicil·lina 160 mL; i 20 unitats d’amoxicil·lina amb àcid clavulànic de 500/125 mg i 250/62,5 mg.
"Aquests formats existeixen en altres països de la UE, amb la qual cosa el procediment serà relativament fàcil, portarà una mica de temps, però no cal començar de zero, sinó que les farmacèutiques sol·licitin l’autorització del nou format i nosaltres l’aprovem", explica.
Un any de transició
S’ha arribat a estudiar la implementació de models de dispensació individualitzada, que és la fórmula per la qual han optat països com França, mentre que els del nord d’Europa s’han decantat per la mateixa que Espanya. Tot i que no s’ha descartat del tot i se seguirà estudiant aquesta opció, la conclusió és que "ara mateix el Sistema Nacional de Salut no està preparat per a això. Requereix una adaptació del mateix SNS, del sistema de fixació de preus, dels sistemes de prescripció, de les capacitats que té el farmacèutic... Era massa complex".
L’AEMPS proposa un període de transició d’aproximadament un any a comptar des d’avui per dur a terme aquests canvis, que inclouen també l’actualització dels sistemes de prescripció perquè "el sistema calculi bé l’envàs que necessites, que serà el petit".
Per donar-los a conèixer i esvair qualsevol ombra d’incertesa, l’agència ha posat en marxa una campanya informativa adreçada a tres públics clau: professionals sanitaris amb capacitat de prescripció i farmacèutics; pacients, per fomentar que facin servir aquests fàrmacs de manera responsable, i indústria, per evitar potencials problemes de subministrament. "El missatge és de tranquil·litat: el tractament que es prescriurà i es rebrà és el que és més segur i eficaç", conclou.
