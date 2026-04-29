Menors tutelats
El 82% dels recursos destinats al sistema de protecció de menors es destinen a residències i només un 9% a famílies acollidores
El finançament va en sentit contrari a l’acord assolit entre el Govern i les comunitats perquè el 2030 el 70% dels infants tutelats visquin en llars
Patricia Martín
El Govern i les comunitats autònomes han signat un acord que té com a objectiu que el 2030 el 70% dels infants del sistema de protecció estiguin acollits en família, davant el 51% que, actualment, romanen en llars. Aquesta meta requereix un suport decidit de les administracions a aquest model de protecció, però, tanmateix, el finançament destinat als menors tutelats va en sentit contrari. Un estudi de la Plataforma d’Infància, presentat aquest dimecres, revela que el 82% dels fons públics es destinen a residències per a menors i només un 9% a l’acolliment familiar i amb prou feines un 4,4% a prevenció.
"Aquesta distribució evidencia una inèrcia a confiar la cura de nenes, nens i adolescents a centres residencials, cosa que dificulta l’avenç cap a models més familiars i comunitaris", ha assenyalat Leire Olmeda, experta en dades de l’àrea de desinstitucionalització de la Plataforma d’Infància. "El finançament continua orientant-se en sentit contrari a l’acord signat entre el Govern i les comunitats", ha conclòs.
I la situació és encara més acusada en el cas dels menors migrants no acompanyats, on el 99,1% de la inversió es destina al fet que visquin en centres i residències. "Les dades mostren que, a la pràctica, la infància migrant no acompanyada és atesa gairebé exclusivament en recursos residencials. Això suposa que, segons l’origen, les nenes, nens i adolescents no accedeixen en igualtat de condicions a altres alternatives del sistema de protecció, cosa que apunta a una forma de discriminació institucional que s’ha de corregir", ha assenyalat al seu torn Sara Toledano, responsable de desinstitucionalització de la Plataforma d’Infància.
Informació poc accessible
L’estudi, titulat "¿Com influeix el finançament en el sistema de protecció a la infància i l’adolescència a Espanya? El repte de la desinstitucionalització", ha estat elaborat a través de l’anàlisi de contractes i subvencions del sistema de protecció a la infància del 2024 i el 2025. En total, s’han comptabilitzat almenys 516,4 milions d’euros compromesos en aquests 2 anys per finançar el sistema que atén nenes, nens i adolescents tutelats per les administracions, atès que els seus pares no se’n poden ocupar o n’han perdut la guarda i custòdia.
Per fer-ho, Political Watch, en col·laboració amb la Plataforma d’Infància, ha hagut de recollir i tractar dades de múltiples plataformes públiques, "cosa que reflecteix un problema de base: la informació és pública, però no és prou accessible ni està centralitzada al 100%. Quan això passa, es limiten les capacitats d’avaluació de les polítiques públiques i el seu impacte en la vida de nenes, nens i adolescents. Millorar la transparència és clau per garantir una rendició de comptes efectiva", ha assenyalat Pablo Martín, director de tecnologia de Political Watch.
L’anàlisi ha detectat, a més, un ús elevat de procediments d’urgència i emergència en la contractació pública, que arriba als 155,9 milions d’euros. A això s’hi suma que el 57,3% dels contractes analitzats compta amb una única oferta, una dada que supera àmpliament la mitjana estatal i europea i que "suposa riscos per a la lliure concurrència i la qualitat de les licitacions de serveis de protecció de la infància i l’adolescència", segons l’entitat.
Les propostes
"Les dades mostren diferències importants entre territoris i entre formes de gestió dels recursos, cosa que genera desigualtats en l’accés i en la qualitat de l’atenció. Si l’objectiu és reforçar l’acolliment familiar i reduir la institucionalització de nenes, nens i adolescents, cal alinear de manera coherent la inversió pública amb aquest objectiu polític", ha afegit Toledano.
Davant d’això, la Plataforma d’Infància proposa diverses solucions, entre les quals reduir l’ús de procediments d’urgència i emergència, per reforçar l’estabilitat en els contractes de serveis essencials. Així mateix, reclama reorientar de manera progressiva el model de finançament, enfortint l’acolliment familiar i les polítiques de prevenció.
- Tanca la Fonda d’El Foment de Girona per 'la manca de personal
- Un jutjat cancel·la un deute de 3 milions d'euros a un gironí que va acumular préstecs per un 'efecte bola de neu
- Un detingut a Fogars de la Selva per tenir 400 plantes de marihuana i un túnel que connectava amb la canonada d'aigua
- Un rànquing mundial situa Girona al capdavant de les capitals catalanes en contaminació per partícules microscòpiques
- Un dels actuals monstres del ciclisme és a Girona entrenant
- Un pres de 28 anys se suïcida en la seva cel·la de Puig de les Basses a Figueres
- Aquestes són les marques que més cotxes venen a Girona
- Ni per al bany ni per a la cuina: així funcionen realment les ajudes de fins a 21.400 euros per reformar el teu habitatge