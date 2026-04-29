Mesura polèmica a Catalunya
Front comú contra el pla pilot per enviar Mossos a escoles i instituts: "No millora la convivència i estigmatitza"
Sindicats educatius, associacions de famílies i col·lectius docents han mostrat aquest dimecres públicament el seu rebuig a la mesura, que alerten que pot assenyalar col·lectius racialitzats i s’aplica "només" a la pública
El Periódico
Entitats catalanes han demanat al Govern retirar la prova pilot d’introduir la figura d’un agent dels Mossos d'Esquadra en alguns centres educatius i consideren que aquesta mesura no millora la convivència, com assegura la Conselleria d’Educació i FP.
En roda de premsa aquest dimecres, la membre de la plataforma Desmilitaritzem l'Educació i de Ca la dona, Vicky Moreno, ha exigit al Govern la retirada "immediata del programa", perquè és obrir les portes dels centres educatius als Mossos.
"La policia pot reduir temporalment un incident, però no resol el conflicte d’arrel i no millora la convivència"
"Si l’argument del Departament és que imposar policies als centres educatius és en nom de la seguretat, diem que la seguretat en absolut la donen els agents armats, sinó que ve de la resolució dialogada dels conflictes", i creu que la introducció dels mossos en l’espai educatiu és un control per a determinats col·lectius, sobretot els racialitzats, diu.
El membre de Desmilitaritzem l'Educació, d’Edualter i de La Fede Mariano Flores ha assenyalat que diferents estudis alerten que la presència policial en l’espai educatiu no implica seguretat i convivència escolar, sinó l’"increment de la disciplina excloent", és a dir, expulsions, i també el risc de discriminacions, estigmatització i contacte prematur amb el sistema judicial.
També veu contradictori que el Govern tiri endavant aquesta proposta quan "hauria d’enfortir les propostes del Consell Català del Foment de la Pau", i assegura que les entitats socials analitzaran aquest pla pilot i que ofereixen suport a les comunitats educatives dels centres on es farà la prova.
Decisió "unilateral"
Mar Hurtado, presidenta de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, creu que un centre educatiu és un espai democràtic, que la violència s’ha de gestionar amb respostes pedagògiques i que "l’entrada de forces al cos pot tenir l’efecte contrari". "Estigmatitza els centres seleccionats. La presència policial pot reduir temporalment un incident, però no resol el conflicte d’arrel i no millora la convivència. Rebutgem aquesta decisió unilateral sense comptar amb la veu dels docents", afegeix.
El president de l’aFFaC, impulsors de la plataforma Pública, l'Escola de Tothom, Jordi de Carreras, opina que aquest pla és la "gota que fa vessar el got" i que els ha deixat molt sorpresos, perquè la comunitat educativa demana recursos socioeducatius i no agents de seguretat que, al seu parer, no serviran per anar a l’arrel del problema als centres.
"Contenció de l’auge de l’extrema dreta"
El professor Marc Plana, de l’Institut Margarida Xirgu de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) —un dels dos que van fer protestes aquest dilluns, juntament amb l’Eugeni d’Ors, contra la presència de policies—, opina que la conflictivitat de l’alumnat "no s’arregla amb mesures policials sinó socials".
Insisteix que és una mesura que no s’ha consensuat amb la comunitat educativa, que té voluntat de reforçar la resposta punitiva i remarca que el model d’escola pública catalana "pot ser una contenció a l’auge de l’extrema dreta i a l’assenyalament racista de l’alumnat".
A la pregunta de si duran a terme accions o mobilitzacions en rebuig a aquest pilot, han assenyalat que no preveuen "de moment" una acció específica per aquest tema però sí donar suport i participar en les mobilitzacions anunciades pels sindicats educatius.
- Un detingut a Fogars de la Selva per tenir 400 plantes de marihuana i un túnel que connectava amb la canonada d'aigua
- Tanca la Fonda d’El Foment de Girona per 'la manca de personal
- Un jutjat cancel·la un deute de 3 milions d'euros a un gironí que va acumular préstecs per un 'efecte bola de neu
- Un rànquing mundial situa Girona al capdavant de les capitals catalanes en contaminació per partícules microscòpiques
- Un dels actuals monstres del ciclisme és a Girona entrenant
- Un pres de 28 anys se suïcida en la seva cel·la de Puig de les Basses a Figueres
- Aquestes són les marques que més cotxes venen a Girona
- Ni per al bany ni per a la cuina: així funcionen realment les ajudes de fins a 21.400 euros per reformar el teu habitatge