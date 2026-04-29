La Generalitat millorarà 50 corredors del servei d’autobús
Glòria Ayuso
El Govern introduirà al llarg d’aquest any millores en mig centenar de corredors del servei d’autobús interurbà. El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts el segon pla de xoc per reforçar les línies més saturades i crear noves connexions que arribin a zones sense servei.
El pla intervé en "tots els corredors on hi ha problemes", davant una demanda desbordada que no aconsegueix cobrir l’oferta actual, segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Els reforços costaran a les arques públiques 21,5 milions d’euros.
El nou pla se suma al que el Govern ja va aplicar el 2025, en el qual va invertir 17 milions, que ha resultat insuficient davant un augment del passatge que continua creixent en un 11% en els primers mesos d’aquest any, en què es preveu superar els 100 milions de viatges. La crisi ferroviària ha provocat un transvasament de viatgers del tren a la carretera. Però també han crescut moltes línies que no tenen la seva correspondència amb tren, fruit d’un important augment de la mobilitat. Són habituals les llargues cues de persones als municipis de la regió metropolitana que a primera hora intenten pujar a un bus per acudir a Barcelona, i el mateix passa a la tarda en sentit contrari.
A més d’un desplaçament demogràfic fora de les grans ciutats per l’augment del preu de la vivenda, Territori també atribueix l’augment de l’ús del transport públic a les polítiques de descomptes i la integració tarifària. Per això, l’acord que ha aprovat aquest dimarts l’Executiu contempla actuar a tot el territori.
El pla preveu un reforç de les comunicacions amb Barcelona des del Garraf, Baix Penedès, Alt Penedès, Baix Llobregat, Maresme, Anoia i els dos Vallès. Tot i que el Govern no ha detallat les línies, a més de noves freqüències en les més saturades, es preveu crear serveis en zones que no compten amb ell com és el cas de Vilassar de Mar, que reclama una connexió directa amb Barcelona. També millorarà al corredor entre la Cerdanya i Barcelona, així com les comunicacions amb Osona.
