mobilitat més sostenible
El Govern amplia les concessions del bus interurbà si es descarbonitza
L’Executiu català posa condicions a les empreses, que hauran de comptar amb un 40% de vehicles elèctrics en la seva flota, un 40% d’híbrids i un 20% amb gas natural o combustibles sintètics.
Amb l’aplicació del decret llei, l’Executiu preveu la retallada d’un 48% en emissions de CO2
Glòria Ayuso
L’Executiu català va aprovar ahir mitjançant un decret llei ampliar sis anys més, fins al 2034, les actuals concessions de bus interurbà, vigents des de la dècada del 1950 i 1960, que arribaven al seu venciment el 2028. El Govern va justificar que, mitjançant aquesta fórmula d’urgència, busca accelerar l’ampliació de la flota dels 1.600 autobusos actuals als 1.900 i la ràpida adopció de vehicles sostenibles d’aquí a l’any 2029.
Així mateix, davant un creixement sostingut de la demanda en els últims anys molt per sobre de totes les previsions, agreujada per la crisi de Rodalies, va impulsar un acord de Govern per continuar reforçant aquest any el servei a tot el territori.
El Govern va utilitzar la fórmula directa d’un decret llei per fer un gir de guió complet. En els últims dos anys ha treballat en la configuració d’un nou mapa de transport per licitar el 2028 diversos concursos públics i adjudicar serveis més adaptats a la nova realitat de la mobilitat de la població. No obstant, durant aquest temps, el servei s’ha vist completament desbordat, amb un augment sostingut del 10% de la demanda. Aquest any es preveu que passi dels 90 als més de 100 milions d’usuaris. L’Administració s’ha vist obligada a aplicar mesures de xoc per augmentar l’oferta de línies i autobusos. El sector ha respost als requeriments del Govern, però ha pressionat per aconseguir pròrrogues de les seves concessions.
Inversió de 726 milions
Ahir, el Govern va quantificar que el sector privat haurà d’invertir 726 milions d’euros per ampliar i descarbonitzar la seva flota, i va decidir que compensarà aquest esforç "donant continuïtat" a les actuals concessions per sis anys, menys que els deu que li reclamava el sector. De manera que li ha posat condicions: si opten per la continuïtat, les empreses hauran de comptar amb un 75% de la seva flota descarbonitzada l’1 de gener del 2029, amb un mixt d’un 40% d’elèctrics, un 40% d’híbrids i un 20% amb gas natural o combustibles sintètics. Amb això es preveu que es retallin un 48% les emissions de CO2 del servei de bus interurbà.
El decret llei entra en vigor de manera immediata. Les empreses disposen ara de tres mesos per presentar els seus plans de descarbonització i la Generalitat en tindrà tres més per validar-los. L’objectiu és que les compres de nous vehicles comencin abans de final d’aquest any. En cas que hi hagi serveis que al final quedin sense proposta, sortiran a licitació pública després del seu venciment el 2028, com estava inicialment previst.
Així mateix, el Govern exigirà a les concessionàries habilitar sistemes d’informació en temps real perquè l’usuari sàpiga exactament on és el bus, a més de millores en l’accessibilitat i la implantació d’un botó lila digital contra la violència sexual. L’Administració afirma que mantindrà un control estricte dels nous serveis: les empreses hauran d’entregar un informe mensual i tots els vehicles operaran sota la marca unificada Transports Públics de Catalunya.
"Continuïtat"
La Generalitat considera que aquesta fórmula de "continuïtat" de les actuals concessions, terme que utilitza per evitar parlar de pròrroga, ja figura en els contractes vigents, que permeten una ampliació ordinària del 15%, cosa que donaria cobertura legal als sis anys addicionals.
El president de la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV), José María Chavarría, va remarcar ahir que el creixement del servei "ha sigut possible gràcies a l’esforç inversor de les empreses operadores", que han posat més autobusos i personal per respondre a la demanda. També va considerar que la modificació dels contractes actuals permet cobrir els costos de descarbonització de la flota, tenint en compte que cada autobús costa entre 350.000 i 800.000 euros.
No obstant, l’associació Promoció del Transport Públic (PTP) va considerar que l’ampliació de les concessions "és una oportunitat perduda per millorar el servei, redefinint la xarxa, i per fiscalitzar les empreses operadores". L’associació va reclamar continuar amb la definició del futur mapa del transport i reforçar el personal de la direcció de Transports de la Generalitat perquè pugui desenvolupar un marc que permeti la licitació dels serveis.Així mateix, davant la realitat de passatgers que viatgen drets o es queden a la parada, el Govern ha aprovat ampliar la capacitat de la xarxa durant aquest any, amb una inversió de 21 milions d’euros. Es posarà atenció en corredors crítics, amb millores que es concentraran als accessos a Barcelona des del Maresme, Garraf, Baix Penedès, Anoia i els dos Vallès, així com les connexions amb hospitals i universitats.
