Problema cronificat
L’examen pràctic de conduir suma sis mesos d’espera a Catalunya
La DGT va convocar l’any passat 44 places d’examinadors, de les quals 29 van quedar vacants: "És el destí que ningú vol". Les autoescoles denuncien que la majoria de funcionaris són de fora i marxen a la primera oportunitat.
David López Frías
Catalunya té un problema cronificat amb els exàmens pràctics del permís de conduir. Sis mesos és el termini mitjà que han d’esperar els alumnes des que es treuen la teòrica fins que poden pujar a examinar-se del pràctic. En alguns casos, el període puja fins als vuit mesos. Actualment, hi ha unes 85.000 persones en llista d’espera.
No és l’única comunitat autònoma amb aquesta problemàtica, però sí la que encapçala la llista. Múrcia, Aragó (especialment Saragossa), el País Valencià, Andalusia i la província de Guipúscoa al País Basc són els altres llocs on els alumnes veuen com s’eternitza el procés de treure’s el carnet B.
Des de la Direcció General de Trànsit (DGT) expliquen a aquest diari que són conscients de la situació límit que s’està vivint a Catalunya i diuen que "s’està treballant en un pla de xoc" per intentar resoldre el problema, tot i que de moment no disposen de més detalls.
El problema de fons és que falten examinadors. I això passa també en altres punts d’Espanya. La DGT estimava el setembre passat que faltarien 300 funcionaris per acabar amb les llistes d’espera a Espanya. Però en el cas català, la solució no és tan fàcil.
El canvi de l’Espanya de 40 milions d’habitants a la de gairebé 50 ha suposat un primer problema, com explica a EL PERIÓDICO Raül Viladrich, president de la Federació d’Autoescoles de Catalunya (FAC). "Hi ha un problema amb l’RLT (relació de llocs de treball) d’examinadors des del 2013", apunta abans d’admetre que la DGT "està adaptant el nombre d’examinadors al volum de població que hi ha ara".
Un altre factor que ha agreujat el problema és l’entrada en vigor, fa cinc anys, de la directiva europea que, per aconseguir protocols més estrictes amb un temps més alt per examen, ha reduït de 16 a 12 el nombre de proves per examinador i dia. L’embús actual, per tant, no es pot resoldre fent que els examinadors assumeixin més alumnes.
Sergio Olivera, president de la Confederació Nacional d’Autoescoles (CNAE), incideix en "la importància que abans fessin 16 circuits diaris i ara en fan 12. S’ha de deixar clar que no és que ara treballin menys, sinó que ara els exàmens duren més temps. Si a això li afegeixes que ara hi ha més demanda ciutadana de permisos professionals com autobús o camió, això ha fet que en alguns llocs el sistema està col·lapsant". I cita Múrcia, la província de Saragossa i algunes d’Andalusia com algunes de les més afectades i que més estan patint aquest col·lapse.
L’"embut" del 2017
Aquests elements van provocar "un embut que va explotar el 2017", en paraules de Viladrich, que, tot i que valora l’esforç de la DGT, no pot amagar el malestar que s’escampa a les autoescoles catalanes i exposa el fet diferencial català: "Catalunya és el destí que cap examinador vol".
"S’ha de reconèixer que la DGT va fer els deures i va convocar més places", indica el president de la patronal catalana, que prossegueix: "Però a Catalunya no ha fet efecte i l’embut només s’omple perquè Catalunya no és una destinació atractiva per a les persones que es treuen les oposicions", resumeix Viladrich. El 2025, la DGT va convocar 44 places per a Catalunya, però només se’n van incorporar 15 (el 34%), segons la FAC. La resta, 29 places, van quedar vacants.
"Es tracta d’unes oposicions de l’Estat, però Catalunya no té cultura opositora per a aquestes places. Per tant, les persones que les cobreixen solen procedir d’altres parts d’Espanya", explica Viladrich, que revela: "Molts d’aquests professors s’agafen la baixa immediatament. Coneixem casos que l’han presentat just després d’assumir el lloc i han estat dos anys de baixa". Així, segueix, "tècnicament la plaça ha sigut ocupada, però no és operativa. Això és una perversió del sistema", denuncia. "Aquestes persones marxen a la primera oportunitat de trasllat. És normal, ells tenen la seva vida fora. El cost de la vida o l’habitatge a Catalunya sol ser més car que als seus llocs d’origen, per la qual cosa se’n van quan veuen una possibilitat".
¿Com es pot trencar aquest cercle? La solució, apunta Viladrich, "passa per premiar i bonificar aquestes places. Que donin més punts per passar les oposicions. Catalunya és l’última destinació que demanen. Demanem plantilles més estables amb gent del territori, perquè això ens ha demostrat que així sí que millora la situació". Per ERC, la solució passa pel traspàs de les competències, una cosa que dilluns va rebutjar el Congrés amb els vots del PSOE i el PP.
Les províncies catalanes on més està afectant aquest problema són, segons el president de la FAC, "Barcelona, per la gran demanda que hi ha, i Tarragona, on hi ha cinc examinadors a la cerca perquè no estan desenvolupant la seva feina, principalment per estar de baixa. A Lleida no estem gaire millor; hi ha nou places, però la majoria estan de baixa. La província on es funciona de manera més fluida és Girona, "principalment perquè s’han cobert les places amb gent de la província".
