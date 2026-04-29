Mansour Gueye, el senegalès que després d’una dura travessia en pastera va acabar vivint a Espanya: "No es pot jutjar ningú pel color de la pell, soc aquí per guanyar-me la vida"
"Vaig venir per buscar-me un futur millor i tenia clar que el primer era aprendre l’idioma", afegeix aquest jove de 25 anys
Illán García
Mansour Gueye és senegalès de la regió de Tambacounda, al sud del país. Va arribar a Espanya l’octubre de 2023. "Fa dos anys i sis mesos que soc aquí", explica en un perfecte castellà. "Vaig venir per buscar-me un futur millor i tenia clar que el primer era aprendre l’idioma", afegeix aquest jove de 25 anys que està en procés de tenir el permís d’asil i aspira a formar part del grup de persones que s’acolliran al pla de regularització d’immigrants.
Gueye va arribar a Canàries en pastera. "Treballava a Saint Louis, al nord de Senegal, i per participar en manifestacions em perseguien, em van dir que sortia una pastera…", relata, no sense abans repassar la dura travessia "de quatre o cinc dies" fins a arribar a la costa canària. De Canàries va arribar a Madrid i d’allà a Bilbao, tot això en un mes abans que el novembre de 2023 s’establís a Astúries. Primer va viure a Oviedo. Ara comparteix pis amb altres compatriotes a Las Vegas (Corvera) i treballa en la construcció.
Mansour va arribar a treballar tres mesos en la collita de l’oliva a Jaén perquè sempre va tenir clar "que cal menjar". Per això, des del principi va pensar sempre a buscar-se un mitjà de vida. Envia diners a la seva família i ara confia que aviat aconsegueixi regularitzar la seva situació. "Em sembla molt bé la regularització, no m’ho esperava", apunta el senegalès, que no va dubtar a reconèixer l’ajuda que li presta el seu advocat, l’ovetenc Luis Barro, i la Creu Roja, on va aprendre castellà i va fer vuit cursos com el de muntatge de bastides i instal·lació de plaques solars, entre d’altres.
Durant els seus més de dos anys a Espanya, relata que en algunes ocasions ha percebut racisme. "No es pot jutjar ningú pel color de la pell, soc aquí per guanyar-me la vida", afirma Mansour Gueye.
- Tanca la Fonda d’El Foment de Girona per 'la manca de personal
- Un jutjat cancel·la un deute de 3 milions d'euros a un gironí que va acumular préstecs per un 'efecte bola de neu
- Un detingut a Fogars de la Selva per tenir 400 plantes de marihuana i un túnel que connectava amb la canonada d'aigua
- Un rànquing mundial situa Girona al capdavant de les capitals catalanes en contaminació per partícules microscòpiques
- Un dels actuals monstres del ciclisme és a Girona entrenant
- Un pres de 28 anys se suïcida en la seva cel·la de Puig de les Basses a Figueres
- Aquestes són les marques que més cotxes venen a Girona
- Ni per al bany ni per a la cuina: així funcionen realment les ajudes de fins a 21.400 euros per reformar el teu habitatge