Al barri de Lloreda
Els Mossos detenen a Badalona un home després de robar a la mateixa benzinera cinc vegades en dues setmanes
Un individu intimidava la persona treballadora mentre una segona persona vigilava des de l’exterior per facilitar la fugida
El Periódico
Agents dels Mossos d'Esquadra de Badalona van detenir el 21 d’abril un home de 40 anys com a presumpte autor de cinc robatoris amb intimidació comesos a la mateixa benzinera, situada al barri de Lloreda de Badalona, ha informat la policia catalana a través d’un comunicat. Els fets es van produir entre el 30 de març i el 14 d’abril i, segons els Mossos, "havien generat una notable sensació d’inseguretat tant entre les persones treballadores de l’establiment com entre el veïnat de la zona".
Els robatoris es van produir al mateix establiment i amb pocs dies de diferència: el primer, el 30 de març, i els següents, l’1, el 5, el 10 i el 14 d’abril. En quatre dels cinc robatoris, el detingut va actuar juntament amb un altre home, que ja havia estat detingut pels mateixos fets el passat 10 d’abril. La investigació policial va determinar que es feia servir el mateix modus operandi. Un dels autors accedia a l’interior de la benzinera i intimidava directament la persona treballadora, mentre una segona persona romania a l’exterior, vigilant, per facilitar la fugida posterior.
Arran d’una detenció efectuada a Barcelona el 10 d’abril per un robatori en un establiment de l’Eixample, la policia va poder vincular un dels detinguts amb l’home que vigilava en els quatre primers robatoris comesos a Badalona, motiu pel qual també va ser arrestat per aquests fets.
Malgrat aquesta primera detenció, la investigació va continuar oberta. El 14 d’abril es va produir un nou robatori a la mateixa benzinera, en què va tornar a actuar l’home que accedia a l’interior del local i intimidava la persona treballadora per sostreure els diners de la caixa, fet que va evidenciar la reiteració delictiva.
Finalment, el 21 d’abril, els investigadors van detenir el segon presumpte autor, que havia accedit a l’interior de l’establiment en totes les ocasions i intimidava directament la persona treballadora durant la comissió dels robatoris, com a presumpte autor de cinc robatoris amb intimidació. El detingut va passar a disposició judicial davant el jutjat en funcions de guàrdia de Badalona el 23 d’abril.
