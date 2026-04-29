Pla d'en Boet
Baixen les irregularitats a la zona d’oci nocturn de Mataró: 29 inspeccions i només dues infraccions en tres mesos
L’Ajuntament "certifica un alt grau de compliment de la normativa i les mesures de seguretat"
El Periódico
La Policia Local de Mataró ha inspeccionat 29 activitats recreatives situades majoritàriament a la zona d’oci del Pla d'en Boet. Un cop finalitzada la campanya, realitzada al llarg dels darrers tres mesos, l’Ajuntament "ha constatat que els establiments ―bars musicals i discoteques― compleixen la normativa vigent i les mesures de seguretat". Només s’han detectat dues infraccions: una referida a sortides d’emergència, que ja ha estat solucionada, i una altra sobre rètols informatius, que no afecta la seguretat del públic.
Les inspeccions s’han fet en horari nocturn, amb l’activitat en funcionament, i en alguns casos han comptat amb el suport d’altres cossos de seguretat com els Mossos d'Esquadra o la Guàrdia Civil. En aquest tipus d’operatius planificats en bars musicals i discoteques, que es fan almenys una vegada a l’any, es controla el compliment de la llicència atorgada, la protecció de l’usuari, els aforaments, el consum i la venda de tabac, l’accés de menors i els horaris de tancament.
A més de les inspeccions als locals d’oci, la Policia Local també realitza periòdicament dispositius preventius —alguns, conjunts amb els Mossos d'Esquadra— que tenen per objectiu "millorar la convivència, el civisme i la sensació de seguretat tant a la mateixa zona d’oci com també a les àrees residencials del Pla d'en Boet".
Sessió de treball amb els operadors d’oci nocturn
Un cop finalitzada la campanya d’inspeccions, responsables del Servei de Policia Local han mantingut una trobada de valoració amb els operadors de la zona d’oci nocturn, a la qual han assistit treballadors de Protecció Civil, ja que també es revisa el compliment de les mesures d’emergència amb relació a la prevenció d’incendis i a la prohibició de l’ús de bengales a l’interior dels establiments. Des de Protecció Civil s’ha explicat als responsables dels establiments la necessitat de disposar d’un pla d’autoprotecció on es defineixin les accions que cal desenvolupar en cas d’emergència per poder garantir una resposta adequada i coordinada abans que arribin els serveis d’emergència. Finalment, "per continuar millorant la seguretat a l’espai públic de la zona d’oci nocturn", l’Ajuntament ha instal·lat un nou desfibril·lador a la Via Sèrgia, a prop del parc de Bombers.
- Tanca la Fonda d’El Foment de Girona per 'la manca de personal
- Un jutjat cancel·la un deute de 3 milions d'euros a un gironí que va acumular préstecs per un 'efecte bola de neu
- Un detingut a Fogars de la Selva per tenir 400 plantes de marihuana i un túnel que connectava amb la canonada d'aigua
- Un rànquing mundial situa Girona al capdavant de les capitals catalanes en contaminació per partícules microscòpiques
- Un dels actuals monstres del ciclisme és a Girona entrenant
- Un pres de 28 anys se suïcida en la seva cel·la de Puig de les Basses a Figueres
- Aquestes són les marques que més cotxes venen a Girona
- Ni per al bany ni per a la cuina: així funcionen realment les ajudes de fins a 21.400 euros per reformar el teu habitatge